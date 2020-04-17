Aspirator umed-uscat WD 3 P V-17/4/20 Workshop
Aspiratorul WD 3 P V-17/4/20 se distinge printr-un recipient de plastic de 17 l, un cablu de 4 m, un furtun de 2 m, o priză de curent cu întrerupător automat de pornire/oprire și accesorii speciale pentru atelierul de hobby.
Aspiratorul umed și uscat WD 3 P V-17/4/20 Workshop este foarte puternic, eficient din punct de vedere energetic și compact - cu un consum de energie de numai 1000 W. Aspiratorul special pentru atelierul de hobby convinge cu un furtun de aspirare de 2 m, cablu de 4 m, două tuburi de plastic, duză de podea, duză pentru spații înguste, furtun pentru scule, adaptor pentru scule și perie de aspirare cu peri moi. De asemenea, este totodată practic cu ajutorul prizei de curent integrate, uneltele electrice pot fi conectate direct la aspirator. Aspiratorul este pornit sau oprit prin intermediul sculei electrice conectate. Aparatul dispune, de asemenea, de un recipient robust din plastic de 17 l, un sac de filtrare din fleece și o duză de podea pentru curățarea rapidă și în profunzime a podelei. Murdăria fină și grosieră poate fi îndepărtată într-o clipă. De asemenea, suprafețele mai sensibile pot fi aspirate cu ușurință cu ajutorul periei de aspirare. Mânerul detașabil permite ca duzele să fie conectate direct la furtunul de aspirare, permițând astfel lucrul fără efort în spații restrânse. Acolo unde aspirarea nu este posibilă, funcția utilă de suflare este utilizată pentru a îndepărta murdăria.
Caracteristici si beneficii
Accesorii speciale pentru curatarea bancului/ mesei de lucruAspirarea in pronfunzime a bancului de lucru folosind o perie de aspirare cu peri moi Potrivit pentru zonele ce necesita ingrijire delicata
Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electriceMurdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.
Filtru tip cartușPentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș.
- Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere nominală priză integrată (W)
|min. 100 - max. 2100
|Putere de aspirație (W)
|230
|Vacuum (mbar)
|max. 230
|Debit aer (l/s)
|max. 45
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 492
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Furtun de aspiraţie flexibil: 1 m, 35 mm
- Adaptor pentru conectarea sculelor electrice
- Perie de aspirare cu peri moi
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Priză cu comutator automat de pornire / oprire
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Atelier
- Terasa
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.