Aspiratorul umed și uscat WD 3 P V-17/4/20 Workshop este foarte puternic, eficient din punct de vedere energetic și compact - cu un consum de energie de numai 1000 W. Aspiratorul special pentru atelierul de hobby convinge cu un furtun de aspirare de 2 m, cablu de 4 m, două tuburi de plastic, duză de podea, duză pentru spații înguste, furtun pentru scule, adaptor pentru scule și perie de aspirare cu peri moi. De asemenea, este totodată practic cu ajutorul prizei de curent integrate, uneltele electrice pot fi conectate direct la aspirator. Aspiratorul este pornit sau oprit prin intermediul sculei electrice conectate. Aparatul dispune, de asemenea, de un recipient robust din plastic de 17 l, un sac de filtrare din fleece și o duză de podea pentru curățarea rapidă și în profunzime a podelei. Murdăria fină și grosieră poate fi îndepărtată într-o clipă. De asemenea, suprafețele mai sensibile pot fi aspirate cu ușurință cu ajutorul periei de aspirare. Mânerul detașabil permite ca duzele să fie conectate direct la furtunul de aspirare, permițând astfel lucrul fără efort în spații restrânse. Acolo unde aspirarea nu este posibilă, funcția utilă de suflare este utilizată pentru a îndepărta murdăria.