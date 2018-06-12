Aspirator umed-uscat WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
WD 2 Plus V-12/6/18/C Home impresionează cu un recipient de plastic de 12 l, un cablu de 6 m, un furtun de aspirare de 1,8 m și accesorii speciale.
Aspiratorul umed și uscat WD 2 Plus V-12/6/18/C este aparatul perfect pentru casă, datorită consumului redus de energie, de numai 1000 W. Cu accesoriile sale speciale și sistemul de filtrare, este ideal pentru aspirarea murdăriei uscate, dar și a apei și a cioburilor de sticlă. Aspiratorul impresionează prin recipientul său robust din plastic de 12 l, cablul de 6 metri și furtunul de aspirare de 1,8 metri. Printre alte caracteristici se numără duza de podea comutabilă pentru curățarea în profunzime a covoarelor și a pardoselilor dure, o duză pentru tapiserie, 3 saci de filtrare din fleece și o zonă de depozitare pe capacul aparatului, funcția practică de suflare, comutatorul rotativ pentru pornire și oprire, un sistem de blocare "Pull & Push" pentru deschiderea și închiderea simplă a recipientului, precum și un mâner de transport ergonomic. De asemenea, tuburile și duza de podea pot fi depozitate convenabil pe bara de protecție.
Caracteristici si beneficii
Accesorii speciale pentru curățarea diferitelor tipuri de pardoseli și a mobilierului tapițatRezultate bune de curățare Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem special de filtrarePentru aspirarea murdăriei, apei și a cioburilor de sticlă Pentru activități diverse în jurul casei Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică a accesoriilorDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|220
|Vacuum (mbar)
|max. 220
|Debit aer (l/s)
|max. 43
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|12
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|6
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 378
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
- Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză pentru aspirare uscată: Poate fi schimbată pentru covoare și pardoseli dure
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 3 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Covor
- Podele dure
- Tapițerie
- Mobilier tapițat
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Aspirare eficientă a lichidelor
Accesorii
