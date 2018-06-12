Aspirator umed-uscat WD 2 Plus V-12/6/18/C Home

WD 2 Plus V-12/6/18/C Home impresionează cu un recipient de plastic de 12 l, un cablu de 6 m, un furtun de aspirare de 1,8 m și accesorii speciale.

Aspiratorul umed și uscat WD 2 Plus V-12/6/18/C este aparatul perfect pentru casă, datorită consumului redus de energie, de numai 1000 W. Cu accesoriile sale speciale și sistemul de filtrare, este ideal pentru aspirarea murdăriei uscate, dar și a apei și a cioburilor de sticlă. Aspiratorul impresionează prin recipientul său robust din plastic de 12 l, cablul de 6 metri și furtunul de aspirare de 1,8 metri. Printre alte caracteristici se numără duza de podea comutabilă pentru curățarea în profunzime a covoarelor și a pardoselilor dure, o duză pentru tapiserie, 3 saci de filtrare din fleece și o zonă de depozitare pe capacul aparatului, funcția practică de suflare, comutatorul rotativ pentru pornire și oprire, un sistem de blocare "Pull & Push" pentru deschiderea și închiderea simplă a recipientului, precum și un mâner de transport ergonomic. De asemenea, tuburile și duza de podea pot fi depozitate convenabil pe bara de protecție.

Caracteristici si beneficii
Aspirator umed-uscat WD 2 Plus V-12/6/18/C Home: Accesorii speciale pentru curățarea diferitelor tipuri de pardoseli și a mobilierului tapițat
Accesorii speciale pentru curățarea diferitelor tipuri de pardoseli și a mobilierului tapițat
Rezultate bune de curățare Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Aspirator umed-uscat WD 2 Plus V-12/6/18/C Home: Sistem special de filtrare
Sistem special de filtrare
Pentru aspirarea murdăriei, apei și a cioburilor de sticlă Pentru activități diverse în jurul casei Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Aspirator umed-uscat WD 2 Plus V-12/6/18/C Home: Depozitare practică a accesoriilor
Depozitare practică a accesoriilor
Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact
Funcție de suflare
  • Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
  • Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
Sac de filtrare din fleece
  • Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
  • Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Spațiu de depozitare
  • Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Poziție practică de staționare
  • În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
  • Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
  • Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
  • Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
  • Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.

Specificatii tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 1000
Putere de aspirație (W) 220
Vacuum (mbar) max. 220
Debit aer (l/s) max. 43
Capacitatea recipientului de murdarie. (l) 12
Material container Plastic
Componentă de culoare Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
Cablu de racordare (m) 6
Dimensiunea nominală a accesoriului (mm) 35
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 74
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,3
Greutate cu ambalaj (kg) 6,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 349 x 328 x 378

Pachet de livrare

  • Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
  • Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
  • Material furtun de aspirare: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
  • Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
  • Material tuburi de aspirare: Plastic
  • Duză pentru aspirare uscată: Poate fi schimbată pentru covoare și pardoseli dure
  • Duza pentru spații înguste
  • Duza pentru tapițerii
  • Filtru tip cartuș: 1 Bucată, Celuloză
  • Sac de filtrare din fleece: 3 Bucată, 3-straturi

Echipament

  • Comutator rotativ Pornit/Oprit
  • Funcție de suflare
  • Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
  • Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
  • Compartiment de depozitare a pieselor mici
  • Mâner pliabil
  • Poziție de parcare
  • Păstrare accesorii pe aparat
  • Bară de protecție
  • Roți fără frână: 4 Bucată
Aspirator umed-uscat WD 2 Plus V-12/6/18/C Home

Video

Domenii de intrebuintare
  • Covor
  • Podele dure
  • Tapițerie
  • Mobilier tapițat
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
  • Aspirare eficientă a lichidelor
Accesorii
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.