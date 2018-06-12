Aspiratorul umed și uscat WD 2 Plus V-12/6/18/C este aparatul perfect pentru casă, datorită consumului redus de energie, de numai 1000 W. Cu accesoriile sale speciale și sistemul de filtrare, este ideal pentru aspirarea murdăriei uscate, dar și a apei și a cioburilor de sticlă. Aspiratorul impresionează prin recipientul său robust din plastic de 12 l, cablul de 6 metri și furtunul de aspirare de 1,8 metri. Printre alte caracteristici se numără duza de podea comutabilă pentru curățarea în profunzime a covoarelor și a pardoselilor dure, o duză pentru tapiserie, 3 saci de filtrare din fleece și o zonă de depozitare pe capacul aparatului, funcția practică de suflare, comutatorul rotativ pentru pornire și oprire, un sistem de blocare "Pull & Push" pentru deschiderea și închiderea simplă a recipientului, precum și un mâner de transport ergonomic. De asemenea, tuburile și duza de podea pot fi depozitate convenabil pe bara de protecție.