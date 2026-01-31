Aspiratorul umed-uscat WD 3 V-17/4/35 este un dispozitiv puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum energetic de numai 1000 de wați. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea se potrivesc perfect între ele pentru a oferi rezultate excelente de curățare, fie că este vorba de murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul este prevăzut cu o duză auto suplimentară pentru curățarea fără efort a suprafețelor textile și cu o duză extra-lungă pentru curățarea zonelor greu accesibile, inclusiv a spațiilor înguste. De asemenea, impresionează cu un design compact și atrăgător și cu un recipient din plastic de 17 l rezistent la impact. Aparatul este livrat standard cu un cablu de 4 m, un furtun de aspirare de 3,5 m cu mâner detașabil, o duză de podea, un filtru cu cartuș și un sac de filtrare din fleece. Mânerul poate fi detașat, iar accesoriile pot fi atașate direct la furtunul de aspirare pentru a facilita aspirarea, chiar și în spații înguste. Furtunul se depozitează pe corpul aparatului. Alte caracteristici: Un comutator rotativ pentru pornirea și oprirea dispozitivului, un sistem de blocare "Pull & Push" pentru închiderea și deschiderea ușoară a recipientului și un mâner de transport ergonomic.