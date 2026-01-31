Aspirator umed-uscat WD 3 V-17/4/35 + Duza auto si duza pentru spatii inguste
Aspiratorul umed-uscat WD 3 V-17/4/35, cu recipient de plastic de 17 l, un cablu de alimentare de 4 m și un furtun de aspirare de 3,5 m, convinge datorită duzei auto și a unei duze extra-lungi pentru spatii înguste.
Aspiratorul umed-uscat WD 3 V-17/4/35 este un dispozitiv puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum energetic de numai 1000 de wați. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea se potrivesc perfect între ele pentru a oferi rezultate excelente de curățare, fie că este vorba de murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul este prevăzut cu o duză auto suplimentară pentru curățarea fără efort a suprafețelor textile și cu o duză extra-lungă pentru curățarea zonelor greu accesibile, inclusiv a spațiilor înguste. De asemenea, impresionează cu un design compact și atrăgător și cu un recipient din plastic de 17 l rezistent la impact. Aparatul este livrat standard cu un cablu de 4 m, un furtun de aspirare de 3,5 m cu mâner detașabil, o duză de podea, un filtru cu cartuș și un sac de filtrare din fleece. Mânerul poate fi detașat, iar accesoriile pot fi atașate direct la furtunul de aspirare pentru a facilita aspirarea, chiar și în spații înguste. Furtunul se depozitează pe corpul aparatului. Alte caracteristici: Un comutator rotativ pentru pornirea și oprirea dispozitivului, un sistem de blocare "Pull & Push" pentru închiderea și deschiderea ușoară a recipientului și un mâner de transport ergonomic.
Caracteristici si beneficii
Filtru tip cartușPentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.
Depozitare practică pentru cablu și accesoriiDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatuluiEconomisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea murdăriei fără efort, de exemplu de pe suprafețele de pietriș.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Putere de aspirație (W)
|230
|Vacuum (mbar)
|max. 230
|Debit aer (l/s)
|max. 45
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 492
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 3.5 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duză pentru fisuri foarte lungi (350 mm)
- Duza pentru aspirarea autoturismului
- Filtru tip cartuș: Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner pliabil
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Atelier
- Pivniță
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.