Aspirator umed-uscat WD 6 P S V-30/6/22/T
WD 6 P S V-30/6/22/T oferă o putere de aspirare și o eficiență energetică remarcabile și este echipat cu un recipient de 30 de litri din oțel inoxidabil, un cablu lung de 6 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri și o priză de alimentare integrată.
Aspirare ultra-puternică și eficiență energetică remarcabilă, cu un consum de energie de numai 1300 de wați: Aspiratorul WD 6 P S V-30/6/22/T pentru aspirare uscată și umedă are un recipient de 30 de litri din oțel inoxidabil, un cablu de 6 metri lungime și un furtun de aspirare de 2,2 metri lungime. Busonul de golire poate fi utilizat pentru a evacua în mod convenabil lichidele care au fost aspirate. Uneltele electrice, cum ar fi ferăstraiele sau șlefuitoarele, pot fi conectate prin intermediul prizei de curent integrate cu întrerupător automat de pornire/oprire. Murdăria rezultată este îndepărtată imediat prin aspirare. Comutatorul rotativ permite utilizatorului să regleze puterea de aspirare pentru a răspunde nevoilor sale. Filtrul plat plisat poate fi îndepărtat prin deschiderea cutiei de filtrare, fără a intra în contact cu murdăria. Mai mult, filtrul poate fi curățat eficient prin apăsarea butonului de curățare a filtrului, restabilind astfel puterea de aspirare completă. Funcția de suflare este deosebit de utilă la curățarea obiectelor delicate. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică permite conectarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare, ceea ce este deosebit de benefic atunci când aspirați praf fin. Printre avantajele suplimentare se numără faptul că furtunul de aspirare poate fi depozitat compact prin fixarea acestuia pe capacul aparatului, precum și poziția de staționare pentru duza de podea.
Caracteristici si beneficii
Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electriceMurdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.
Curățarea eficientă a filtrelorJeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtruluiFiltrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Buson de golire
- Golirea unor cantitati mari de apa, cu economie de timp si energie.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș.
- Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1300
|Putere nominală priză integrată (W)
|min. 100 - max. 2100
|Putere de aspirație (W)
|300
|Vacuum (mbar)
|max. 280
|Debit aer (l/s)
|max. 75
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|30
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Oțel inoxidabil Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|6
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|9,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|13
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|418 x 382 x 693
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2.2 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil cu protecție electrostatică
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Duză de pardoseală umed/uscată: Comutabila
- Duza pentru spații înguste
- Furtun de aspiraţie flexibil: 1 m, 35 mm
- Adaptor pentru conectarea sculelor electrice
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Priză cu comutator automat de pornire / oprire
- Funcție de curățare filtru
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Putere reglabilă.
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Buson de golire
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 5 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Atelier
- Renovare
- Interiorul vechicolului
- Garaj
- Terasa
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Pivniță
- Cameră pentru hobby
- Loc de intrare
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.