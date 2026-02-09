Aspiratorul WD 5 P V-25/8/35 Car cu aspirare umed-uscată oferă putere mare și eficientă de aspirare, cu un consum de energie de numai 1100 de wați. Aparatul este echipat cu un furtun de aspirare robust de 3,5 metri, 2 tuburi de plastic, duză de podea comutabilă, un recipient robust de plastic de 25 de litri, un cablu de 8 metri și un sac de filtrare din fleece. Ceea ce face ca aparatul să iasă în evidență este gama extinsă de accesorii pentru curățarea interiorului autoturismelor: duza auto, duza extra-lungă pentru spații înguste și periile de aspirare cu peri rigizi sau moi care asigură rezultate excelente de curățare a suprafețelor delicate, a zonelor foarte murdare, a suprafețelor mari și a spațiilor greu accesibile. Alte caracteristici: duză de podea comutabilă, priză de curent integrată, întrerupător rotativ cu control al puterii, filtru plat plisat și sistem patentat de îndepărtare a filtrului. Acolo unde aspirarea nu este posibilă, poate fi utilizată funcția practică de suflantă. Mânerul detașabil permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Suprafața de depozitare de pe capacul dispozitivului este ideală pentru depozitarea uneltelor și a pieselor mici. Mânerul de transport 3 în 1 permite deschiderea, închiderea și golirea recipientului.