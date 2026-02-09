Aspirator umed-uscat WD 5 P V-25/8/35 Car
Pentru curățarea temeinică a interiorului vehiculelor: Datorită recipientului de plastic de 25 l și a duzelor specializate, aspiratorul umed-uscat asigură o aspirare excelentă, rămânând în același timp eficient din punct de vedere energetic.
Aspiratorul WD 5 P V-25/8/35 Car cu aspirare umed-uscată oferă putere mare și eficientă de aspirare, cu un consum de energie de numai 1100 de wați. Aparatul este echipat cu un furtun de aspirare robust de 3,5 metri, 2 tuburi de plastic, duză de podea comutabilă, un recipient robust de plastic de 25 de litri, un cablu de 8 metri și un sac de filtrare din fleece. Ceea ce face ca aparatul să iasă în evidență este gama extinsă de accesorii pentru curățarea interiorului autoturismelor: duza auto, duza extra-lungă pentru spații înguste și periile de aspirare cu peri rigizi sau moi care asigură rezultate excelente de curățare a suprafețelor delicate, a zonelor foarte murdare, a suprafețelor mari și a spațiilor greu accesibile. Alte caracteristici: duză de podea comutabilă, priză de curent integrată, întrerupător rotativ cu control al puterii, filtru plat plisat și sistem patentat de îndepărtare a filtrului. Acolo unde aspirarea nu este posibilă, poate fi utilizată funcția practică de suflantă. Mânerul detașabil permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Suprafața de depozitare de pe capacul dispozitivului este ideală pentru depozitarea uneltelor și a pieselor mici. Mânerul de transport 3 în 1 permite deschiderea, închiderea și golirea recipientului.
Caracteristici si beneficii
Accesorii speciale pentru curatare interior autoPentru cele mai bune rezultate de curatare pe suprafete delicate, mari si locuri inguste. Pentru indepartarea optima a murdariei persistente.
Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electriceMurdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.
Curățarea eficientă a filtrelorJeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid
Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului
- Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria
- Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea murdăriei fără efort, de exemplu de pe suprafețele de pietriș.
- Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile.
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului.
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Depozitare practică pentru cablu și accesorii
- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Mâner detașabil
- Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.
- Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.
Poziție practică de staționare
- În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1100
|Putere nominală priză integrată (W)
|min. 100 - max. 2100
|Putere de aspirație (W)
|280
|Vacuum (mbar)
|max. 260
|Debit aer (l/s)
|max. 70
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|25
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Cablu de racordare (m)
|8
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|418 x 382 x 653
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 3.5 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Mâner detașabil
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 mm
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Comutabila
- Duza pentru spații înguste
- Adaptor pentru conectarea sculelor electrice
- Duză pentru fisuri foarte lungi (350 mm)
- Duza pentru aspirarea autoturismului
- Perie de aspirare cu peri moi
- Perie de aspirare cu peri tari
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Celuloză
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
Echipament
- Priză cu comutator automat de pornire / oprire
- Funcție de curățare filtru
- Comutator rotativ Pornit/Oprit
- Putere reglabilă.
- Funcție de suflare
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
- Mâner confortabil de transport 3 în 1
- Cârlig pentru cablu
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 5 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Portbagaj auto
- Scaune auto
- Bancheta auto
- Mocheta auto
- Atelier
- Terasa
- Pivniță
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.