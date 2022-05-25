Aspiratorul WD 5 P V-25/5/22 umed și uscat, cu un consum de 1100 de wați, obține rezultate perfecte de curățare a tuturor tipurilor de murdărie, uscată sau umedă, fină sau grosieră. Aparatul este dotat cu un recipient de plastic de 25 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri lungime, o duză de podea comutabilă, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Priza de alimentare integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire permite conectarea uneltelor electrice. Murdăria rezultată în urma tăierii cu ferăstrăul sau a șlefuirii este aspirată direct. Comutatorul rotativ poate fi utilizat pentru a regla puterea de aspirare în funcție de necesități. Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a filtrului, filtrul cu pliuri plate poate fi îndepărtat în câteva secunde, evitându-se în același timp orice contact cu murdăria. Butonul de curățare a filtrului poate fi apăsat pentru a curăța eficient filtrul și a restabili puterea de aspirare. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi fixat la capacul aparatului pentru o depozitare care economisește spațiu. Spatiul de depozitare prevăzut pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru.