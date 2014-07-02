Duză turbo pentru tapiserie DS 6, VC 2, VC 3, VC 5
Duză practică cu perie rotativă acționată cu flux de aer. Curăță mobilierul tapisat și suprafețele textile cu o minuțiozitate deosebită. Ideal pentru îndepărtarea părului de animale de companie. Lățime de lucru: 160 mm
Duză practică, cu o lățime de lucru de 160 mm. Duza are o perie rotativă acționată cu aer care poate îndepărta murdăria încăpățânată de pe suprafațe. Curăță pernele, scaunele, canapelele, paturile etc. și îndepărtează părul de animale de companie și firimiturile într-o clipă - de asemenea se poate folosi și în mașină.
Caracteristici si beneficii
Perie rotativa actionata cu flux de aer
- Pentru indepartarea murdariei grosiere, ex. par de animale de companie, din tesaturi
- Preia eficienta pentru indepartarea părului de animale de companie.
- Ridicare excelenta a murdariei de pe covoare cu fir lung.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|200 x 165 x 67
Domenii de intrebuintare
- Tapițerie
- Interiorul vechicolului
- Scaune auto