Duză practică, cu o lățime de lucru de 160 mm. Duza are o perie rotativă acționată cu aer care poate îndepărta murdăria încăpățânată de pe suprafațe. Curăță pernele, scaunele, canapelele, paturile etc. și îndepărtează părul de animale de companie și firimiturile într-o clipă - de asemenea se poate folosi și în mașină.