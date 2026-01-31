Aspirator VC 3 Plus
Aspiratorul VC 3 Plus, cu tehnologie multi-ciclonică și duză pentru parchet, oferă eficiență fără sac de praft, fără costuri suplimentare.
Descoperă eficiența și versatilitatea aspiratorului VC 3 Plus, conceput pentru a satisface diverse nevoi în apartamente și case mai mici. Cu tehnologia multi-ciclonică, acest aspirator fără sac te scutește de grija schimbării filtrelor și achiziționării de înlocuitori costisitori. Containerul transparent pentru praf oferă o vizualizare clară a nivelului de murdărie, facilitând gestionarea eficientă a curățeniei. Echipat cu o duză specială pentru parchet, aspiratorul nu doar aduce strălucire podelelor dure și covoarelor, ci și se adaptează cu ușurință în zone înguste și pe suprafețe delicate, grație duzei pentru spatii inguste și periei pentru mobilier. Pentru cei cu alergii, filtrul de igienă HEPA asigură eliminarea eficientă a particulelor fine, precum polenul. Cu posibilitatea de a fi rapid și ușor pus în poziția de parcare, VC 3 Plus este soluția practică pentru curățarea eficientă și fără efort a locuinței tale.
Caracteristici si beneficii
tehnologie multi-cyclonNu necesita inlocuirea de saci filtranti si de a cumpara altii scumpi Cosul colector se curata usor, cu apa
Filtru HEPA 13Filtre fiabile, pentru praf fin, polen sau alergeni Aerul evacuat este mai curat - pentru un mediu sanatos
Duză pentru podea detașabilăOpțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Poziție de parcare
- Poziție de parcare rapidă, în pauzele scurte de lucru
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Puterea motorului (W)
|700
|Capacitate container murdarie (l)
|0,9
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|76
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|388 x 269 x 334
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 1.5 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 13
- Duza pentru spații înguste
- Pensulă mobilă
- Duză de parchet
Echipament
- Duza pentru podea uscată comutabilă
- Poziție practică de staționare
- Rebobinarea automată a cablului
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Suprafețe sensibile
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.