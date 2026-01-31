Descoperă eficiența și versatilitatea aspiratorului VC 3 Plus, conceput pentru a satisface diverse nevoi în apartamente și case mai mici. Cu tehnologia multi-ciclonică, acest aspirator fără sac te scutește de grija schimbării filtrelor și achiziționării de înlocuitori costisitori. Containerul transparent pentru praf oferă o vizualizare clară a nivelului de murdărie, facilitând gestionarea eficientă a curățeniei. Echipat cu o duză specială pentru parchet, aspiratorul nu doar aduce strălucire podelelor dure și covoarelor, ci și se adaptează cu ușurință în zone înguste și pe suprafețe delicate, grație duzei pentru spatii inguste și periei pentru mobilier. Pentru cei cu alergii, filtrul de igienă HEPA asigură eliminarea eficientă a particulelor fine, precum polenul. Cu posibilitatea de a fi rapid și ușor pus în poziția de parcare, VC 3 Plus este soluția practică pentru curățarea eficientă și fără efort a locuinței tale.