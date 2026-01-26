Aspirator cu filtrare prin apa DS 6 Plus
Experimentează performanța inovatoare a aspiratorului cu tehnologie avansată de filtrare prin apă! Acest aspirator nu doar curăță eficient, ci și asigură purificarea aerului evacuat în proporție de până la 99,95%, ceea ce îl face benefic pentru toată lumea, nu doar pentru cei cu alergii. Descoperă o soluție modernă și eficientă pentru un mediu mai curat și sănătos în locuința ta!
Experimentează performanța superioară a aspiratorului DS 6 Plus cu filtrare prin apă! Acest aspirator nu doar curăță eficient podelele, ci oferă și un aer proaspăt, eliminând 99,95% din praf din aerul evacuat. Beneficiază de calitatea aerului îmbunătățită și de senzația de prospețime în încăpere. Spre deosebire de aspiratoarele tradiționale cu saci de filtru, DS 6 Plus se bazează pe puterea naturală a apei, care este vârtejită în jurul filtrului cu viteze mari. Murdăria aspirată traversează acest vârtej de apă, fiind filtrată în mod extrem de eficient și reținută în apă. Rezultatul? Un aer proaspăt și extraordinar de curat eliberat în încăpere. Descoperă o curățare superioară și un aer proaspăt cu aspiratorul DS 6 Plus!
Caracteristici si beneficii
Sistem de filtrare multiplu, cu un filtru pe bază de apă și filtru intermediar, ce poate fi spălat, inclusiv un filtru HEPA 13 (EN1822:1998)Filtrează 99,95% din praful din aer. Spațiul interior este astfel reîmprospătat, cu aer curat și plăcut. Recomandat pentru persoanele alergice.
Filtru de apăUșor de umplut și curățat.
Poziție practică de staționareÎn caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Ergonomic
Motor cu consum redus de energie
- Aspiră la fel de puternic ca un aparat de 1400-watt.
- Consum redus de energie.
Rebobinarea automată a cablului
- Depozitarea rapidă și ușoară a cablului de alimentare, prin apăsarea unui buton.
Păstrare accesorii pe aparat
- Toate accesoriile pot fi depozitate ușor accesibile pe aparat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Puterea motorului (W)
|650
|Filtru de apă (l)
|2
|Rază de operare (m)
|10,2
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|532 x 289 x 344
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2.1 m
- Tub de aspirație telescopic, material: Cromat
- Duza pentru podea uscată comutabilă
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 13
- Antispumant"FoamStop"
- Turbo duză
- Filtru de protecție a motorului
Echipament
- Poziție practică de staționare
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare
- Suprafețe textile
- Holuri
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
