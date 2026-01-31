Aspiratorul VC 3 cu tehnologie multiciclon permite aspirarea fără sac de filtrare, eliminând costurile și inconvenientele schimbării sacilor. Recipientul transparent indică când trebuie golit. Sistemul fără sac evită mirosurile neplăcute, fiind potrivit pentru toată lumea. Cu dimensiuni compacte, VC 3 se potrivește perfect în apartamente și case mai mici, curățând eficient spații înguste și suprafețe sensibile. Duza pentru spații înguste și peria moale asigură o curățare temeinică. Filtrul HEPA reține eficient particulele fine, precum polenul, iar poziția de parcare este practică.