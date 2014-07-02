Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60

Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.

Peria moale cu o latime de lucru de 248 mm este ideala pentru curatarea suprafetelor mari - sere, masini, barci, caravane si storuri. Pe langa puterea superioara de curatare, perii moi sunt blanzi cu suprafetele. Inelul de protectie exterior protejeaza suprafetele impotriva zgarieturilor. Include o saiba de imbinare pentru asigurarea conectarii pistolului de pulverizare, tamponul din cauciuc indeparteaza murdaria grosiera, ex. insecte si maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii. Solutia ideala pentru curatarea suprafetelor mari din jurul casei si al gradinii. Perie moale adecvata pentru toate curatitoarele cu presiune, electrocasnice, din seria K2 - K7 Karcher.

Caracteristici si beneficii
Latimea utila de 248 mm
  • Acoperire buna, ideala pentru curatarea suprafetelor mari
Baza din cauciuc
  • Indeparteaza murdaria cu aderenta mare.
Aplicare de detergent
  • Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Fire moi pentru protejarea suprafetei
  • Curatare cu grija si usoara a suprafetelor sensibile
Inel protector marginal
  • Nu zgarie.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 270 x 261 x 177

Video

Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Locuințe mobile
  • Sere
  • Jaluzele/rulouri
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Jucarii de gradina
Accesorii
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.