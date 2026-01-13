Aspersor cu programare multifunctionala MS 100, ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor mici, 6 modele de pulverizare pentru irigarea versatila. Acopera pana la 78 m2. Disponibil cu crampoane sau baza glisanta. Aspersorul se conecteaza simplu la un furtun de gradina si este compatibil cu toate sistemele de prindere disponibile. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!