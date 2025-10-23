Adaptoare/Conectori furtun apă

Sisteme de conectori și adaptoare pentru furtunuri de apă. Conexiune, cuplare, decuplare și reparare: Kärcher oferă posibilitatea de conectare a pieselor de conectare de piese pentru toate sistemele de clicuri disponibile și diametre de furtunuri standard. Indiferent de diametrul furtunului - 1/2 ", 5/8" sau 3/4 ": Conectorii sunt ultra-etanș la apă și se potrivesc întotdeauna perfect. Conectorii au elasticitate excepțională și o rezistență maximă la tracțiune. Conectorul pentru furtun universal are, de asemenea, un furtun de prindere din aluminiu și plastic moale încastrat pe mâner pentru o manevrare mai bună.Toate sistemele Kärcher sunt, desigur, compatibile cu sistemele standard pentru clicuri de pe piață.