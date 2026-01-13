Aspersor oscinalt OS 5.320 cu controlul latimii de acoperire, ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor medii si mari. Acoperire maxima a aspersorului de 320 m2. Aspersor inovator cu control al debitului de la zero la maxim. Aspersorul este echipat cu crampoane care pot fi detasate la nevoie. Noile aspersoare oscilante de la Karcher sunt acum mai usor de utilizat. Acestea se caracterizeaza prin protectie integrata SplashGuard pentru pozitionarea si alinierea practica fara a deveni umede. Aspersoarele Karcher se caracterizeaza prin sistem de prindere testat si incercat si sunt usor de conectat la furtunurile de gradina. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!