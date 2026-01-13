Aspersor oscilant OS 5.320 SV
Aspersor oscilant OS 5.320 SV cu control de acoperire a latimii si protectie impotriva stropirii in zone nedorite, pentru o aliniere convenabila. Pentru suprafete medii/mari, de pana la 320 m2. Control al debitului (0-max.).
Aspersor oscinalt OS 5.320 cu controlul latimii de acoperire, ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor medii si mari. Acoperire maxima a aspersorului de 320 m2. Aspersor inovator cu control al debitului de la zero la maxim. Aspersorul este echipat cu crampoane care pot fi detasate la nevoie. Noile aspersoare oscilante de la Karcher sunt acum mai usor de utilizat. Acestea se caracterizeaza prin protectie integrata SplashGuard pentru pozitionarea si alinierea practica fara a deveni umede. Aspersoarele Karcher se caracterizeaza prin sistem de prindere testat si incercat si sunt usor de conectat la furtunurile de gradina. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Reglare continua
- Pentru o irigare precisa
Inel pentru agățarea aparatului integrat în mâner
- Pentru depozitare / suspendare ușoară.
Latime ajustabila de pulverizare
- Unghiuri de pulverizare diferite, pentru irigarea dedicata
Apărătoare impotriva stropilor
- Aliniere confortabila
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Zona de stropire 2 bari
|20 - 190 m²
|Zona de stropire 4 bari
|30 - 320 m²
|Lățimea jetului (2 bari) (m)
|5 - 12
|Lăţimea jetului (4 bari) (m)
|6 - 16
|Suprafață acoperită (2 bar) (m)
|5 - 16
|Suprafață acoperită (4 bar) (m)
|6 - 20
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|546 x 160 x 88
Video
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Gazon
- Suprafețe medii până la mari
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.