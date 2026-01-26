Tambur pentru furtun HR 2.10 Set
Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.
Utilizare practică și depozitare compactă: suportul pentru furtun asigură o udare ușoară și eficientă, dar și depozitarea ordonată a furtunului de grădină. Setul complet include un furtun de 10 m, conectori, adaptoare pentru robinet și o duză de grădină. Datorită manivelei cu rulare lină, furtunul se înfășoară fără efort, fără a se încurca sau forma răsuciri. Designul compact, mânerul ergonomic pentru transport confortabil și stabilitatea optimă datorită centrului de greutate scăzut, fac produsul ideal pentru orice grădină. În plus, este rezistent la UV și îngheț, asigurându-i o durabilitate îndelungată. Produsele Kärcher pentru depozitarea furtunurilor sunt renumite pentru calitatea și fiabilitatea lor, beneficiind de o garanție de 5 ani. Suportul pentru furtun este livrat deja complet asamblat.
Caracteristici si beneficii
Mâner pliabil cu manivelă
- Depozitare compacta
Compact dimensioning
- Depozitare usoara
Gata pentru utilizare imediată
- Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
- Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|10
|Diametrul furtunului (mm)
|13
|Capacitatea furtunului (m)
|max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|300 x 475 x 350
Pachet de livrare
- Conector pentru furtun: 3 Bucată
- Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
- Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
- Duza pulverizare: 1 Bucată
- Furtun PrimoFlex 1/2”: 10 m
Echipament
- Set
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Video
Produse compatibile
- Aparat de spălat cu presiune joasa KHB 4-18 Plus Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
- Aparat de spălat cu presiune joasa KHB 4-18 Plus
- G 7.180
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home T150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Basic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Fle
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM Premium
- K Mini Plus
- K Premiun Home
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe mici până la medii
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.