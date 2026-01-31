Aparatul de curățat terase PCL 3-18 îndepărtează în mod temeinic și constant murdăria și alte forme de contaminare, cum ar fi mușchiul sau pelicula gri, de pe terasele din lemn. Pur și simplu conectați-l la furtunul de grădină și sunteți gata de acțiune: periile rotative și sistemul integrat de distribuție a apei îndepărtează murdăria. Cantitatea de apă utilizată în acest proces poate fi reglată astfel încât să se folosească doar atâta apă cât necesită sarcina de curățare. lățimea și poziția optimizată a periilor face posibilă curățarea a două scânduri dintr-o singură trecere, până la margini. În plus, nu sunt necesare unelte pentru schimbarea periilor, ceea ce înseamnă că - pe lângă lemn și WPC - chiar și plăcile netede din piatră pot fi curățate temeinic și fără efort. Datorită funcționării fără fir, dispozitivul este perfect și pentru curățarea zonelor greu accesibile. Pachetul de livrare include o baterie interschimbabilă de 18 volți și un încărcător rapid.