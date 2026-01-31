Aparat de curatat terase PCL 3-18 Battery Set
Aparatul de curățat terase PCL 3-18 lasă terasele din lemn strălucitoare. Curățarea este rapidă și fără efort datorită celor două perii rotative si a sistemului integrat de spălare cu apa. Baterie și încărcător rapid incluse.
Aparatul de curățat terase PCL 3-18 îndepărtează în mod temeinic și constant murdăria și alte forme de contaminare, cum ar fi mușchiul sau pelicula gri, de pe terasele din lemn. Pur și simplu conectați-l la furtunul de grădină și sunteți gata de acțiune: periile rotative și sistemul integrat de distribuție a apei îndepărtează murdăria. Cantitatea de apă utilizată în acest proces poate fi reglată astfel încât să se folosească doar atâta apă cât necesită sarcina de curățare. lățimea și poziția optimizată a periilor face posibilă curățarea a două scânduri dintr-o singură trecere, până la margini. În plus, nu sunt necesare unelte pentru schimbarea periilor, ceea ce înseamnă că - pe lângă lemn și WPC - chiar și plăcile netede din piatră pot fi curățate temeinic și fără efort. Datorită funcționării fără fir, dispozitivul este perfect și pentru curățarea zonelor greu accesibile. Pachetul de livrare include o baterie interschimbabilă de 18 volți și un încărcător rapid.
Caracteristici si beneficii
Două perii rotative (incluse în pachetul de livrare pentru suprafețele din lemn)Curățarea temeinică a suprafețelor exterioare din lemn și WPC.
Sistem integrat de distribuție a apeiRezultate excelente de curățare - murdăria este îndepărtată și spălată dintr-o singură trecere.
Supapă ergonomică de reglare a apeiCantitatea de apă poate fi ajustată în mod flexibil în funcție de nivelul de murdărie.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: Indica timpul de funcționare, timpul de încărcare și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată la dispozitivele cu platformă Battery Power de 18 V.
Perii cu role înlocuibile
- Potrivit pentru curățarea teraselor din lemn și a pardoselilor din WPC.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Presiunea maximă (bar)
|max. 10
|Interval presiune
|Presiune joasa
|Consumul de apă la 4 bari (l/h)
|max. 180
|Viteza periilor (rpm)
|500 - 600
|Lățimea de lucru a periei (mm)
|300
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|max. 20 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 17 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|44 / 83
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|363 x 307 x 1324
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
Echipament
- Două duze de apă
- Valvă pentru controlul volumului apei
- Poziția de depozitare
- Mâner cu prindere ergonomică
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Balcoane
- Suprafețe din lemn
- Mușchi
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.