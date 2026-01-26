Nu aveți conexiune la sursa de curent? Nici o problema! KHB 6 Battery este ușor, portabil datorită activității pe bază de baterie, are o presiune medie, compatibil cu platforma Kärcher Battery 18 V, curăță practic tot ce este in jurul casei, fără a fi nevoie de o sursă de alimentare. Pur și simplu conectați furtunul și este gata de acțiune. Utilizând duza cu jet plat, murdăria persistentă poate fi îndepărtată rapid de pe mobilierul de grădină, jucării și multe alte suprafețe. Ghivecele de flori sunt pătate de polen și noroi? Aceasta este o sarcină pentru duza rotativă eficientă, care poate fi folosită pentru a îndepărta fără efort chiar și murdăria persistantă. Ambele duze sunt incluse în set. Bateria detașabilă Litiu-ion (18 V / 2,5 Ah) și încărcătorul sunt disponibile ca accesorii opționale. Bateria detașabilă, poate fi utilizată pe toate dispozitivele cu baterie din platforma 18 V Kärcher Battery Power. Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă în timpul lucrului, încărcării și depozitării.