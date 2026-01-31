Aparat de curatat terase PCL 6
Folosind periile rotative și distribuția integrată a apei, PCL 6 curăță terasele rapid, temeinic și uniform.
Dispozitivul electric PCL 6 poate fi utilizat pentru a îndepărta murdăria persistentă de pe terasele din lemn extrem de ușor, uniform, rapid și complet. Pur și simplu conectați dispozitivul la furtunul de grădină - și sunteți gata să începeți curățarea. Datorită combinației dintre cele patru perii rotative cu role și alimentarea cu apă reglabilă, murdăria poate fi umezită rapid și fiabil, fiind în același timp ridicată și îndepărtată. Suprafața este curățată în profunzime într-un timp foarte scurt, folosind doar volumul minim de apă necesar. Lățimea și poziția rolelor sunt proiectate astfel încât să asigure curățarea a două plăci până la margine într-o singură etapă, ceea ce economisește timp. Datorită periilor înlocuibile ale rolelor, nu numai pardoselile din lemn și WPC, ci și plăcile și dalele din piatră netede și cu pori fini sunt ușor de curățat, obținându-se rezultate perfecte.
Caracteristici si beneficii
Concept de tracțiune ultra-eficientă.Motor eficient, care economisește energie, pentru a acționa cele patru perii rotative, care se rotesc în direcții opuse. Incredibil de ușor și convenabil de utilizat pentru o curățare rapidă, temeinică și uniformă.
Patru perii rotative de înaltă calitate (cele incluse în pachet sunt pentru suprafețele din lemn).Periile rotative pentru suprafețele din lemn sunt potrivite pentru curățarea plăcilor din lemn și a pardoselilor din WPC. Periile rotative pentru suprafețele din piatră sunt disponibile ca accesorii, fiind potrivite pentru utilizare pe plăci și dale din piatră netedă și cu pori fini.
Conector rapid pentru perie.
Apa este distribuită pe suprafața de curățat prin două duze de pulverizare situate deasupra periilor.
- Uda, îndepărtează și colectează murdăria într-un singur pas. Îndepărtează murdăria încăpățânată.
Volumul apei poate fi reglat
- Curățare eficientă din punct de vedere al apei. Cantitatea de apă utilizată variază în funcție de cerințele sarcinii de curățare.
Apărătoare impotriva stropilor
- Împrejurimile sunt menținute curate. Apa murdară este indepartata.
- Carcasa periei acoperă perii aproape complet.
- Carcasa periei este proiectată pentru curățarea până la margine.
Ajustarea unghiului mânerului la orice unghi dorit.
- Poziție de lucru ergonomică, deoarece înălțimea mânerului poate fi adaptată la înălțimea utilizatorului.
Poziție de depozitare
- Poziție de depozitare care economisește spațiu pentru a proteja periile atunci când dispozitivul nu este utilizat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|10
|Interval presiune
|Presiune joasa
|Consumul de apă la 4 bari (l/h)
|max. 180
|puterea nominală de intrare (kW)
|0,3
|Viteza periilor (rpm)
|600 - 800
|Lățimea de lucru a periei (mm)
|300
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|347 x 307 x 1314
Pachet de livrare
- Role cu perii pentru suprafețe din lemn: 4 Bucată
Echipament
- Două duze de apă
- Valvă pentru controlul volumului apei
- Poziția de depozitare
- Mâner cu prindere ergonomică
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Balcoane
- Suprafețe din lemn
- Liken verde (Mușchi verde)
- Mușchi
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.