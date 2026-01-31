Aparat de spalat cu presiune medie cu acumulator KHB 6 Plus Battery Set MJ
Eficient, portabil și ultra-versatil datorită duzei 5 în 1 Multi Jet: aparatul de curățat cu presiune medie KHB 6 Battery Set MJ, ușor și fără fir, cu furtun, baterie schimbabilă de 18 V și încărcător de baterie.
Fără conexiune la curent? Nicio problemă! Aparatul de curățat cu presiune medie portabil KHB 6 Plus Battery Set MJ, cu baterie Kärcher 18 V, curăță practic orice în jurul casei și grădinii fără a necesita o sursă de alimentare. Pachetul include un furtun de aspirare apa și o găleată pliabilă care economisește spațiu, pentru curățenie în mișcare, fără conexiune la apă. Poate fi folosit chiar și cu surse naturale de apă, cum ar fi apa de ploaie. Duza 5 în 1 Multi Jet MJ 24 inclusă în acest set o face ideală pentru o gamă largă de aplicații. Comutarea rapidă între jetul punctual, jetul plat, jetul de clătire, jetul de ceață sau jetul de apă este extrem de simplă, fără a schimba duza sau lancea de pulverizare. Când apa nu este suficientă, accesoriile opționale, cum ar fi peria de spălat sau jetul de spumă, cresc puterea de curățare.
Caracteristici si beneficii
Curățenie mobilăIndependent de sursa de alimentare datorită tehnologiei cu baterii. Nu este necesară racordarea la apă, datorită furtunului de absorbție inclus în pachetul de livrare.
Mai eficient si cu ajustare optima a presiuniiMaximum 24 bari pentru o curățare intermediară eficientă, mobilă și ușoară. Duza multijet MJ 24 combină cinci tipuri de pulverizare Curăță delicat, sigur și eficient chiar și suprafețele sensibile.
Design ușor și inovator al dispozitivuluiLibertate și flexibilitate in perioadă de lucru Aparat de spălat cu presiune medie, portabil, alimentat cu baterii, pentru curățare intermediară.
Accesorii pentru o gamă largă de aplicații
- Pentru scări și zone mai mici: PS 20 Handheld.
- Pentru locații greu accesibile: Rasucire la 360 ° dispozitivul VJ 24
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Presiune (bar)
|max. 24
|Interval presiune
|Presiune medie
|Debit transportat (l/h)
|max. 200
|Tensiune (V)
|18
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|302 x 89 x 265
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
- MJ 24 5-in-1 Multi Jet
- Rezervor de apă pliabil
Echipament
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Lance de pulverizare: lung
- Filtru fin de apă integrat
- Filtru aparat
- Furtun de absorbție apa SH 5
Domenii de intrebuintare
- Ghivece flori
- Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
- Coșuri de gunoi
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Biciclete
- Garduri
- Jucarii de gradina
