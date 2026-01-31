Fără conexiune la curent? Nicio problemă! Aparatul de curățat cu presiune medie portabil KHB 6 Plus Battery Set MJ, cu baterie Kärcher 18 V, curăță practic orice în jurul casei și grădinii fără a necesita o sursă de alimentare. Pachetul include un furtun de aspirare apa și o găleată pliabilă care economisește spațiu, pentru curățenie în mișcare, fără conexiune la apă. Poate fi folosit chiar și cu surse naturale de apă, cum ar fi apa de ploaie. Duza 5 în 1 Multi Jet MJ 24 inclusă în acest set o face ideală pentru o gamă largă de aplicații. Comutarea rapidă între jetul punctual, jetul plat, jetul de clătire, jetul de ceață sau jetul de apă este extrem de simplă, fără a schimba duza sau lancea de pulverizare. Când apa nu este suficientă, accesoriile opționale, cum ar fi peria de spălat sau jetul de spumă, cresc puterea de curățare.