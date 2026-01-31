Aparatul de curatat terase PCL 4 îndepărtează cu ușurință murdăria încăpățânată de pe terasele din lemn, oferind o curățare completă și uniformă. Pentru utilizare, conectați dispozitivul la furtunul de grădină și începeți curățarea. Sistemul combinat de două perii rotative, ușor de înlocuit, și controlul debitului de apă asigură o îndepărtare eficientă a murdăriei, fără a consuma mai multă apă decât este necesar. Rolele sunt proiectate astfel încât să curețe două plăci până la margine într-o singură trecere, economisind timp. Datorită periilor versatile, PCL 4 este ideal atât pentru lemn și WPC, cât și pentru suprafețele netede și sigilate din piatră, oferind o curățare completă și delicată.