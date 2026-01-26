Cărucior pentru furtun HT 5 M

Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic robust, baza extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime.

Robust și stabil: acest cărucior pentru furtun permite depozitarea eficientă a furtunului de grădină și oferă un confort de utilizare deosebit. Datorită tamburului metalic solid, poate face față cu ușurință chiar și celor mai grele sarcini. Furtunul se rulează ușor și uniform prin intermediul manivelei ergonomice și ghidajului robust. Caruciorul se remarcă prin baza extra-largă, care îi asigură o stabilitate maximă, precum și prin rezistența la razele UV și îngheț. Mânerul telescopic poate fi ajustat rapid la înălțimea dorită datorită sistemului cu eliberare rapidă, iar pentru depozitare, poate fi împins complet jos, economisind astfel spațiu. Caruciorul vine complet asamblat și este gata de utilizare imediată. Produsele de depozitare pentru furtun Kärcher sunt renumite pentru durabilitatea lor de lungă durată, având o garanție de 5 ani din partea producătorului.

Caracteristici si beneficii
Cărucior pentru furtun HT 5 M: Stabilitate și rezistență mare
Stabilitate și rezistență mare
Datorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Cărucior pentru furtun HT 5 M: Ghidaj pentru furtun
Ghidaj pentru furtun
Pentru a facilita infasurarea si desfasurarea furtunului
Cărucior pentru furtun HT 5 M: Tambur metalic
Tambur metalic
Robustete si durata lunga de viata garantate
Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic
  • Depozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
  • Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
  • Depozitare compacta
Racord pentru furtun curbat
  • Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
  • Nu există scurgeri de apă după utilizare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Lungime furtun (m) 20
Capacitatea furtunului (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Presiunea de rupere (bar) 45
Culoarea Negru
Greutate (kg) 2,7
Greutate cu ambalaj (kg) 6,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 565 x 475 x 896

Echipament

  • Lamelă metalică pentru furtun
  • Ghidaj pentru furtun
Video

