Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic
Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată – fără a mai fi nevoie de aplecări, răsuciri sau murdărirea mâinilor.
Depozitare perfectă și convenabilă: tamburul elegantă pentru furtun este montată pe perete pentru a economisi spațiu și se conectează la robinet printr-un furtun de legătură. Datorită suportului de perete, tamburul poate fi rotită la mai mult de 180°, permițând furtunului să ajungă fără efort în orice colț al grădinii. Furtunul poate fi extins cu ușurință până la o lungime maximă de 35 de metri, iar sistemul de blocare automat se activează la intervale scurte, asigurând o utilizare fără probleme. Printr-o simplă tragere a capătului furtunului, mecanismul de blocare se eliberează, iar furtunul se retrage automat și controlat, fără a se încurca sau a forma noduri. Inovatorul sistem FlexChange permite montarea ușoară și schimbarea cutiei între suportul de perete și țărușul pentru furtun (accesoriu opțional). Suportul de perete este detașabil și dispune de compartimente pentru depozitarea duzelor și a accesoriilor de udare. În plus, tamburul este rezistentă la UV și îngheț, fiind potrivită pentru a rămâne montată pe peretele casei pe tot parcursul anului. Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru produs.
Caracteristici si beneficii
Schimbare rapidăFără șuruburi, fără unelte, fără stres: cu sistemul unic Kärcher FlexChange, tamburul poate fi scoas din suportul de perete în câteva secunde (de exemplu, iarna).
Suport practic pentru duzeDuzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă.
Depozitarea furtunuluiTrageți scurt de capătul furtunului și dispozitivul de retragere va retrage furtunul complet în mod automat. Confort maxim fără noduri, manivele sau murdărirea mâinilor.
Ieșire furtun pe partea inferioară a tamburului
- Pentru o protecție mai bună împotriva intemperiilor și o durată de viață mai lungă.
Tamburul cu furtun montat pe perete cu utilizare la 180°
- Montată pe suportul de perete, cutia pentru furtun poate fi rotită la 180°. Acest lucru permite o libertate maximă de mișcare atunci când udați grădina, fără să îndoiți furtunul.
Suport de perete robust și detașabil
- UUtilizarea materialelor robuste cu un nucleu metalic asigură durabilitate și stabilitate de lungă durată. Deosebit de practic: suportul de perete detașabil înseamnă că nu va rămâne blocat.
Frână integrată pentru furtun
- Retragerea automată a furtunului este combinată cu o frână pentru furtun, astfel încât furtunul este înfășurat automat înapoi în cutia furtunului într-un mod controlat și lent.
Ghidaj integrat pentru furtun
- Fără îndoituri și noduri: furtunul este tras în mod uniform și ghidat.
Mâner ergonomic
- Mânerul de transport ergonomic facilitează transportul cutiei de furtun cu o singură mână.
Gata pentru utilizare imediată
- Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|35
|Diametrul furtunului (mm)
|11
|Furtun de conectare (m)
|1,5 (1/2")
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Distanța dintre șuruburi pentru montarea pe perete (mm)
|79
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|13
|Greutate cu ambalaj (kg)
|17,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|810 x 220 x 595
Pachet de livrare
- Conector pentru furtun: 2 Bucată
- Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
- Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
- Duza pulverizare: 1 Bucată
Echipament
- Set
- Retragerea automată a furtunului
- Ghidaj pentru furtun
- Suport pentru duză
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
- Suport de perete inclusiv șuruburi și dibluri
- Furtun de conectare PrimoFlex: 1.5 m
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe medii până la mari
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.