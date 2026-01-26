Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set
Un tambur pentru furtun – două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesorii este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.
Suportul practic pentru perete și utilizarea mobilă: acest tambur pentru furtun poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete cu suportul inclus, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină. Setul HR 3.20 poate fi cu ușurință îndepărtat din suport și transportat confortabil datorită mânerului ergonomic. Cu ajutorul manivelei cu mișcare liberă, furtunul de grădină se înfășoară rapid și eficient, fiind depozitat cu grijă, fără cute sau încurcături. Designul compact și stabilitatea sporită datorită centrului de greutate scăzut oferă o utilizare comodă și sigură. Tamburul pentru furtun vine complet asamblat și este gata de utilizare imediată, incluzând 20 de metri de furtun de grădină, conectori, adaptor pentru robinet și duză. Este rezistent la UV și îngheț, garantând o durabilitate excelentă și o performanță de lungă durată. Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru acest produs.
Caracteristici si beneficii
Funcție 2 în 1: derulator de furtun montat pe perete și mobil într-unul singurDepozitarea furtunului pe perete, precum și pentru utilizarea mobilă în grădină.
Suport pentru pereteInstalare simplă și rapidă a unității practice de depozitare.
Mâner pliabil cu manivelăDepozitare compacta
Compact dimensioning
- Depozitare compacta
Gata pentru utilizare imediată
- Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
- Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|20
|Diametrul furtunului (mm)
|13
|Capacitatea furtunului (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Distanța dintre șuruburi pentru montarea pe perete (mm)
|160
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|363 x 475 x 500
Pachet de livrare
- Conector pentru furtun: 3 Bucată
- Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
- Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
- Duza pulverizare: 1 Bucată
- Furtun PrimoFlex 1/2”: 20 m
Echipament
- Set
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
- Suport de perete inclusiv șuruburi și dibluri
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe mici până la medii
Accesorii
