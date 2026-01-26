Carucior pentru furtun HT 2.20 Set

Cărucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesorii pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime.

Căruciorul pentru furtun, stabil și rezistent, oferă o soluție eficientă pentru depozitarea furtunului de grădină, economisind spațiu și fiind ușor de utilizat. Furtunul poate fi înfășurat rapid și cu ușurință folosind manivela ergonomică. Datorită bazei extra-largi, acest carucior garantează o stabilitate excelentă și rezistă cu succes la UV și îngheț. Setul include un furtun de 20 m, accesorii de irigare și o duză, oferindu-vă tot ce aveți nevoie pentru o utilizare practică. Mânerul telescopic, dotat cu levier de eliberare rapidă, se poate ajusta cu ușurință pe înălțimea dorită sau poate fi coborât complet. Beneficiați de o garanție de 5 ani din partea Kärcher, iar caruciorul este livrat deja asamblat, gata de utilizare.

Caracteristici si beneficii
Stabilitate și rezistență mare
Datorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic
Depozitare compacta
Mâner pliabil cu manivelă
Depozitare compacta
Gata pentru utilizare imediată
  • Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
  • Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
  • Nu există scurgeri de apă după utilizare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Lungime furtun (m) 20
Diametrul furtunului (mm) 13
Capacitatea furtunului (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Presiunea de rupere (bar) 24
Culoarea Negru
Greutate (kg) 2,8
Greutate cu ambalaj (kg) 7,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 460 x 475 x 840

Pachet de livrare

  • Conector pentru furtun: 3 Bucată
  • Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
  • Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
  • Duza pulverizare: 1 Bucată
  • Furtun PrimoFlex 1/2”: 20 m

Echipament

  • Set
  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Suprafețe mici până la medii
