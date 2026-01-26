Cu un design simplu și compact, suportul de perete pentru furtun îți permite să economisești spațiu, păstrând furtunul la îndemână pe perete. Datorită fantei pentru duze și lance de pulverizare, totul este ușor accesibil. După utilizare, furtunul se depozitează rapid și convenabil pe suport. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest suport este extrem de rezistent, durabil și protejat împotriva UV și înghețului. În plus, Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru acest produs.