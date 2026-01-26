Întotdeauna perfect depozitat: tamburul pentru furtun este montată pe perete pentru a economisi spațiu și este conectată la robinet cu un furtun de legătură. Datorită suportului de perete, tamburul poate fi rotită la mai mult de 180°, ceea ce permite furtunului să ajungă cu ușurință în orice colț al grădinii. Furtunul poate fi extins ușor până la o lungime maximă de 30 de metri. Există etape de blocare corespunzătoare: furtunul se angajează automat la intervale scurte. Trăgând ușor de capătul furtunului, mecanismul de blocare este eliberat, iar furtunul se retrage automat și controlat, fără a se face pliere sau încurcare. tamburul pentru furtun impresionează și prin sistemul inovativ FlexChange, care permite montarea ușoară a acesteia pe suportul de perete sau pe țeava de furtun. Suportul de perete este detașabil și dispune de fante pentru duze și accesorii pentru udare. tamburul este rezistentă la UV și îngheț, putând fi lăsată pe peretele casei pe tot parcursul anului. În plus, poate fi echipată cu un lacăt pentru protecție împotriva furtului. Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru acest produs.