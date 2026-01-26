Compact și simplu de utilizat, cu un design discret: suportul de perete pentru furtun oferă o soluție inteligentă pentru depozitarea furtunului de grădină, economisind astfel spațiu. Acesta include fante pentru duze și lance de pulverizare, iar compartimentul de depozitare suplimentar este ideal pentru accesoriile de irigare sau mănuși de grădină, mereu la îndemână. După utilizare, furtunul se așază ușor pe suportul dedicat. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest suport este extrem de durabil, rezistent la UV și îngheț. De asemenea, Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru acest produs.