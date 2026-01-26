Suport pentru furtun Plus
Suportul robust de perete pentru furtun, care economisește spațiu, dispune de fante pentru duze și lance de pulverizare, precum și un compartiment de depozitare pentru accesorii de irigat sau pentru grădină.
Compact și simplu de utilizat, cu un design discret: suportul de perete pentru furtun oferă o soluție inteligentă pentru depozitarea furtunului de grădină, economisind astfel spațiu. Acesta include fante pentru duze și lance de pulverizare, iar compartimentul de depozitare suplimentar este ideal pentru accesoriile de irigare sau mănuși de grădină, mereu la îndemână. După utilizare, furtunul se așază ușor pe suportul dedicat. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest suport este extrem de durabil, rezistent la UV și îngheț. De asemenea, Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru acest produs.
Caracteristici si beneficii
Depozitare practica si cu economie de spatiu pentru furtunuri
- Totul depozitat central la un loc
Suport pentru duză
- Accesoriile de udare sunt întotdeauna la îndemână.
Compartiment de depozitare pentru adaptoare de robinet, conectori și mănuși de grădinărit
Garanție de 5 ani
- Durabilitate lunga
Rezistent la UV și îngheț
- Gata de utilizare în orice moment al anului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Capacitatea furtunului (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Distanța dintre șuruburi pentru montarea pe perete (mm)
|115
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|286 x 144 x 326
Echipament
- Suport pentru duză
- Suport de perete inclusiv șuruburi și dibluri
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe mici până la medii
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.