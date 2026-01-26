Depozitare optimă și accesibilitate maximă: tamburul pentru furtun, montată pe perete pentru economisirea spațiului, se conectează la robinet printr-un furtun de legătură. Suportul special permite o rotație de până la 180° a cutiei, oferind flexibilitate pentru a ajunge în orice colț al grădinii. Furtunul de grădină, cu o lungime maximă de 15 metri, poate fi extins cu ușurință, iar blocarea automată la intervale scurte asigură o utilizare simplă. Trăgând ușor de capătul furtunului, mecanismul de blocare se eliberează, iar furtunul se retrage rapid și controlat, fără a se încurca sau forma noduri. Datorită sistemului inovativ de montare FlexChange, tamburul pentru furtun poate fi detașată ușor de pe suportul de perete, fără necesitatea unor unelte, fiind ideală pentru depozitare pe timpul iernii sau pentru o utilizare versatilă cu suportul de perete sau țărușul de furtun (accesoriu opțional). Este rezistentă la UV și îngheț, fiind perfectă pentru utilizare pe tot parcursul anului, chiar și în condiții meteo extreme. În plus, pentru siguranță, se poate adăuga un lacăt de cablu pentru a preveni furtul. Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru acest produs.