Carucior pentru furtun HT 2

Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin baza sa extra-largă, care asigură o stabilitate maximă. Este un model compact, cu mâner reglabil pe înălțime, ideal pentru grădinile mici.

Căruciorul pentru furtun, stabil și rezistent, oferă o soluție eficientă pentru depozitarea furtunului de grădină, economisind spațiu și fiind ușor de utilizat. Furtunul poate fi rulat eficient folosind manivela ergonomic. Caruciorul pentru furtun se remarcă și prin baza sa extra-largă, care asigură o stabilitate maximă, precum și prin rezistența la UV și îngheț. Datorită prinderilor inovative de eliberare rapidă, mânerul telescopic poate fi reglat convenabil la înălțimea dorită sau poate fi coborât complet. Kärcher oferă o garanție de 5 ani a producătorului. Caruciorul pentru furtun este livrat complet asamblat.

Caracteristici si beneficii
Carucior pentru furtun HT 2: Stabilitate și rezistență mare
Datorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Carucior pentru furtun HT 2: Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic
Depozitare compacta
Carucior pentru furtun HT 2: Mâner pliabil cu manivelă
Depozitare compacta
Racord pentru furtun curbat
  • Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
  • Nu există scurgeri de apă după utilizare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Capacitatea furtunului (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Culoarea Negru
Greutate (kg) 2,8
Greutate cu ambalaj (kg) 5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 460 x 475 x 840
Carucior pentru furtun HT 2
Carucior pentru furtun HT 2

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Suprafețe mici până la medii
