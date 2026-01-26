Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set

Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesoriile de udare incluse.

Căruciorul robust și stabil pentru furtun oferă o soluție eficientă de depozitare, economisind spațiu și asigurând un utilizare extrem de confortabilă. Furtunul se rulează rapid și ușor, datorită manivelei ergonomice. Designul său include o bază extra-largă pentru o stabilitate excelentă, rezistență la UV și îngheț, precum și un suport practic pentru duză, amplasat pe mâner. Setul vine complet echipat cu un furtun de 20 m, accesorii pentru udare de la Kärcher și o duză. Datorită sistemului inovativ de eliberare rapidă, mânerul telescopic poate fi ajustat rapid la înălțimea dorită sau poate fi pliat complet. Kärcher oferă o garanție de 5 ani, iar caruciorul este livrat deja asamblat, gata de utilizare.

Caracteristici si beneficii
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set: Stabilitate și rezistență mare
Datorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set: Suport practic pentru duze
Duzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă.
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set: Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic
Depozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
  • Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
  • Depozitare compacta
Racord pentru furtun curbat
  • Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
  • Nu există scurgeri de apă după utilizare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Lungime furtun (m) 20
Diametrul furtunului (mm) 13
Capacitatea furtunului (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Presiunea de rupere (bar) 24
Culoarea Negru
Greutate (kg) 3,2
Greutate cu ambalaj (kg) 7,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 565 x 475 x 896

Pachet de livrare

  • Conector pentru furtun: 3 Bucată
  • Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
  • Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
  • Duza pulverizare: 1 Bucată
  • Furtun PrimoFlex 1/2”: 20 m

Echipament

  • Set
  • Suport pentru duză
  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
