Totul sub control: căruciorul de furtun impresionează prin tamburul său robust, baza extra-largă pentru stabilitate maximă, ghidajul precis al furtunului și mânerul ajustabil pe înălțime.

Căruciorul de furtun, stabil și robust, permite depozitarea eficientă a furtunului de grădină, economisind spațiu și fiind foarte ușor de folosit. Furtunul poate fi rulat uniform și fără efort cu ajutorul manivelei ergonomice și ghidajului rezistent. Acesta se remarcă prin baza sa extra-largă, care garantează o stabilitate maximă, fiind totodată rezistent la UV și îngheț. Datorită sistemului de eliberare rapidă, mânerul telescopic poate fi ajustat cu ușurință la înălțimea dorită sau poate fi pliat complet, pentru un depozitaj convenabil. Aceasta asigură o utilizare practică și o păstrare eficientă a spațiului. Kärcher oferă o garanție de 5 ani, iar caruciorul de furtun vine complet asamblat, gata de utilizare.

Caracteristici si beneficii
Stabilitate și rezistență mare
Datorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Ghidaj pentru furtun
Pentru a facilita infasurarea si desfasurarea furtunului
Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic
Depozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
  • Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
  • Depozitare compacta
Racord pentru furtun curbat
  • Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
  • Nu există scurgeri de apă după utilizare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Capacitatea furtunului (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Culoarea Negru
Greutate (kg) 3,5
Greutate cu ambalaj (kg) 5,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 565 x 475 x 896

Echipament

  • Ghidaj pentru furtun
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Suprafețe medii până la mari
