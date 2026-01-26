Cărucior pentru furtun HT 6 M

Caruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic rezistent, baza extra-largă, ghidajele precise pentru furtun și mânerul ajustabil pe înălțime.

Caruciorul pentru furtun, stabil și durabil, oferă o soluție eficientă pentru depozitarea furtunului de grădină, economisind spațiu și fiind extrem de ușor de utilizat. Furtunul se poate înfășura rapid și uniform datorită manivelei ergonomice și ghidajului solid pentru furtun. Tamburul metalic rezistent este conceput pentru a face față celor mai exigente condiții de grădinărit. De asemenea, caruciorul se distinge prin baza extra-largă, care asigură o stabilitate maximă, precum și prin rezistența sa la UV și îngheț, fiind ideal pentru orice condiții de vreme. Un alt detaliu apreciat este suportul pentru duză, integrat în mâner, pentru mai mult confort. Cu ajutorul manetelor inovative de eliberare rapidă, mânerul telescopic se poate ajusta cu ușurință la înălțimea dorită sau poate fi complet pliat, pentru a economisi spațiu de depozitare. Kärcher garantează o durabilitate de lungă durată, oferind o garanție de 5 ani pentru acest produs. Caruciorul pentru furtun vine deja complet asamblat, gata de utilizare.

Caracteristici si beneficii
Stabilitate și rezistență mare
Datorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Ghidaj pentru furtun
Pentru a facilita infasurarea si desfasurarea furtunului
Tambur metalic
Robustete si durata lunga de viata garantate
Suport practic pentru duze
  • Duzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă.
Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic
  • Depozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
  • Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
  • Depozitare compacta
Racord pentru furtun curbat
  • Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
  • Nu există scurgeri de apă după utilizare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Capacitatea furtunului (m) 100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
Culoarea Negru
Greutate (kg) 2,8
Greutate cu ambalaj (kg) 7,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 565 x 475 x 896

Echipament

  • Lamelă metalică pentru furtun
  • Ghidaj pentru furtun
  • Suport pentru duză
Video

  • Udarea grădinii
  • Suprafețe medii până la mari
