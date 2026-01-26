Cărucior pentru furtun HT 3

Mobil și stabil: Căruciorul pentru furtun, ideal pentru grădinile de dimensiuni medii, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă și mânerul reglabil pe înălțime. Include suport pentru duză.

Căruciorul pentru furtun stabil și durabil asigură o depozitare eficientă a furtunului de grădină și o utilizare foarte comodă. Furtunul poate fi rulat rapid și ușor cu ajutorul manivelei ergonomice. Cu o bază extra-largă pentru o stabilitate superioară, rezistență la UV și îngheț, precum și un suport pentru duză amplasat pe mâner, acest carucior răspunde perfect nevoilor tale. Mânerul telescopic, dotat cu un sistem inovator de eliberare rapidă, poate fi ajustat cu ușurință pe înălțimea dorită sau poate fi coborât complet. Beneficiezi de o garanție de 5 ani din partea Kärcher, iar caruciorul este livrat deja asamblat, gata de utilizare.

Caracteristici si beneficii
Cărucior pentru furtun HT 3: Stabilitate și rezistență mare
Datorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Cărucior pentru furtun HT 3: Suport practic pentru duze
Duzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă.
Cărucior pentru furtun HT 3: Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic
Depozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
  • Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
  • Depozitare compacta
Racord pentru furtun curbat
  • Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
  • Nu există scurgeri de apă după utilizare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Capacitatea furtunului (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Culoarea Negru
Greutate (kg) 3,2
Greutate cu ambalaj (kg) 5,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 565 x 475 x 896

Echipament

  • Suport pentru duză
Cărucior pentru furtun HT 3
Cărucior pentru furtun HT 3

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Suprafețe medii până la mari
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.