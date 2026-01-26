Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set

Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesoriile de udare incluse.

Căruciorul pentru furtun, stabil și robust, asigură depozitarea eficientă și convenabilă a furtunului de grădină. Tamburul metalic rezistent face față cu succes celor mai exigente condiții de grădină. Furtunul se poate înfășura rapid și uniform cu ajutorul manivelei ergonomice și a ghidajului solid. Designul său include o bază extra-largă pentru stabilitate maximă și rezistență la UV și îngheț, asigurând durabilitate pe termen lung. Datorită levierelelor rapide, mânerul telescopic poate fi ajustat ușor la înălțimea dorită sau chiar coborât complet pentru depozitare compactă. Setul este gata de utilizare imediată, incluzând furtunul de grădină Kärcher, conectorii, adaptorul pentru robinet și duza. Caruciorul pentru furtun vine complet asamblat și beneficiază de o garanție de 5 ani, fiind un produs durabil și fiabil, caracteristic pentru soluțiile de depozitare Kärcher.

Caracteristici si beneficii
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set: Stabilitate și rezistență mare
Stabilitate și rezistență mare
Datorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set: Ghidaj pentru furtun
Ghidaj pentru furtun
Pentru a facilita infasurarea si desfasurarea furtunului
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set: Tambur metalic
Tambur metalic
Robustete si durata lunga de viata garantate
Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic
  • Depozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
  • Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
  • Depozitare compacta
Gata pentru utilizare imediată
  • Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
  • Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
  • Nu există scurgeri de apă după utilizare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Diametrul furtunului (mm) 13
Capacitatea furtunului (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Culoarea Negru
Greutate (kg) 2,7
Greutate cu ambalaj (kg) 9,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 565 x 475 x 896

Pachet de livrare

  • Conector pentru furtun: 3 Bucată
  • Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
  • Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
  • Duza pulverizare: 1 Bucată
  • Furtun Performance Plus 1/2”: 20 m

Echipament

  • Set
  • Lamelă metalică pentru furtun
  • Ghidaj pentru furtun
  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
Video

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Suprafețe medii până la mari
