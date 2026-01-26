Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set
Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesoriile de udare incluse.
Căruciorul pentru furtun, stabil și robust, asigură depozitarea eficientă și convenabilă a furtunului de grădină. Tamburul metalic rezistent face față cu succes celor mai exigente condiții de grădină. Furtunul se poate înfășura rapid și uniform cu ajutorul manivelei ergonomice și a ghidajului solid. Designul său include o bază extra-largă pentru stabilitate maximă și rezistență la UV și îngheț, asigurând durabilitate pe termen lung. Datorită levierelelor rapide, mânerul telescopic poate fi ajustat ușor la înălțimea dorită sau chiar coborât complet pentru depozitare compactă. Setul este gata de utilizare imediată, incluzând furtunul de grădină Kärcher, conectorii, adaptorul pentru robinet și duza. Caruciorul pentru furtun vine complet asamblat și beneficiază de o garanție de 5 ani, fiind un produs durabil și fiabil, caracteristic pentru soluțiile de depozitare Kärcher.
Caracteristici si beneficii
Stabilitate și rezistență mareDatorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Ghidaj pentru furtunPentru a facilita infasurarea si desfasurarea furtunului
Tambur metalicRobustete si durata lunga de viata garantate
Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic
- Depozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
- Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
- Depozitare compacta
Gata pentru utilizare imediată
- Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
- Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
- Nu există scurgeri de apă după utilizare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Diametrul furtunului (mm)
|13
|Capacitatea furtunului (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|565 x 475 x 896
Pachet de livrare
- Conector pentru furtun: 3 Bucată
- Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
- Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
- Duza pulverizare: 1 Bucată
- Furtun Performance Plus 1/2”: 20 m
Echipament
- Set
- Lamelă metalică pentru furtun
- Ghidaj pentru furtun
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe medii până la mari
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.