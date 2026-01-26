Întotdeauna depozitat corect: tamburul pentru furtun elegant este montat pe perete pentru a economisi spațiu și conectat la robinet printr-un furtun de legătură. Datorită suportului de perete, tamburul poate fi rotit la mai mult de 180°, permițând furtunului să ajungă cu ușurință în orice colț al grădinii. Furtunul de grădină se poate extinde ușor până la 20 de metri. Cu ajutorul etapelor de blocare, furtunul se fixează automat la intervale scurte. O tragere ușoară a capătului furtunului eliberează mecanismul de blocare și permite retragerea automată și controlată a acestuia, fără cute sau încâlceli. Datorită sistemului inovator FlexChange, tamburul pentru furtun poate fi îndepărtat de pe suportul de perete rapid și fără unelte. Astfel, acesta poate fi depozitat ușor în timpul iernii sau utilizat flexibil între suportul de perete și țeava pentru furtun, disponibilă ca accesoriu opțional. Tamburul pentru furtun este, de asemenea, rezistent la UV și îngheț, fiind perfect pentru a rămâne pe peretele casei pe tot parcursul anului. Pentru protecție împotriva furtului, se poate atașa un lacăt de cablu. Kärcher oferă o garanție de cinci ani pentru acest produs.