Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesorii și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.

Practicitate unică. Funcționalitate dublă. Acest tambur pentru furtun combină perfect depozitarea pe perete cu utilizarea mobilă în grădină. Duzele și lancele de pulverizare pot fi agățate ușor pe suportul de perete, fiind mereu la îndemână. HR 4.30 se poate detașa rapid din suport și este ușor de transportat datorită mânerului ergonomic. Cu ajutorul manivelei cu rulare liberă, furtunul de grădină se înfășoară fără efort și se depozitează ordonat, fără răsuciri sau încâlceli neplăcute. În plus, produsul impresionează prin designul compact, stabilitatea excelentă datorită centrului de greutate scăzut și furtunul de 30 m, complet echipat cu conectori, adaptor de robinet și duză. Tamburul pentru furtun este livrat complet asamblat și este gata de utilizare imediată. Rezistent la UV și îngheț, acest dispozitiv oferă durabilitate și fiabilitate pentru utilizarea zilnică. Kärcher oferă o garanție de 5

Caracteristici si beneficii
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set: Funcție 2 în 1: derulator de furtun montat pe perete și mobil într-unul singur
Depozitarea furtunului pe perete, precum și pentru utilizarea mobilă în grădină.
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set: Suport practic pentru duze
Duzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă.
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set: Suport pentru perete
Instalare simplă și rapidă a unității practice de depozitare.
Mâner pliabil cu manivelă
  • Depozitare compacta
Compact dimensioning
  • Depozitare usoara
Gata pentru utilizare imediată
  • Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
  • Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Lungime furtun (m) 30
Capacitatea furtunului (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Presiunea de rupere (bar) 24
Distanța dintre șuruburi pentru montarea pe perete (mm) 160
Culoarea Negru
Greutate (kg) 2
Greutate cu ambalaj (kg) 6,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 363 x 475 x 500

Pachet de livrare

  • Conector pentru furtun: 3 Bucată
  • Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
  • Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
  • Duza pulverizare: 1 Bucată
  • Furtun PrimoFlex 1/2”: 30 m

Echipament

  • Set
  • Suport pentru duză
  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
  • Suport de perete inclusiv șuruburi și dibluri
  • Udarea grădinii
  • Suprafețe mici până la medii
