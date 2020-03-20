Atunci când igiena este cea mai importantă
Noul coronavirus, cunoscut și sub denumirea de SARS-CoV-2, se răspândește în întreaga lume. Când o persoană diagnosticată cu infecția COVID-19 tușește sau strănută, împrăștie în aer picături de lichid infectat. Următorul pas – picăturile infectate se depun pe suprafețe și obiecte din apropiere. Cei care ating suprafețele contaminate, iar apoi duc mâna la gură, nas și ochi, se pot de asemenea infecta. Așadar, cu măsuri simple, de igienă, fiecare om se poate proteja atât pe el, cât și pe cei din jur de această boală pulmonară periculoasă, ce ne pune viețile în pericol. De asemenea, tot măsurile de igienă pot contribui la oprirea răspândirii virusului. Haideți să vedem în continuare care sunt cele mai eficiente metode de a ne proteja împotria infecției cu coronavirus!
De unde provine Coronavirusul?
Pe 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că ne confruntăm cu o pandemie de coronavirus. Boala pulmonară este cauzată de coronavirusul SARS-CoV-2. Spre deosebire de o epidemie, apariția bolilor infecțioase nu se limitează la un anumit teritoriu, cazurile de îmbolnăviri apar în întreaga lume, după cum putem observa în această perioadă. Infecția cu coronavirus se manifestă prin simptome asemănătoare gripei, precum tuse, febră, rinită și oboseală. Dificultatea în a respira, durerile de gât, durerile de cap și a oaselor, greața, diareea și frisoanele sunt de asemenea simptome ale infecției. Felul în care fiecare organism reacționează la infecție diferă foarte mult de la o persoană la alta. Pot fi cazuri în care avem de-a face cu bolnavi care nu prezintă deloc simptome, dar pot fi și cazuri în care se ajunge la pneumonie severă și chiar la moarte. Cercetătorii presupun că agentul patogen corona SARS-CoV-2 a fost transmis de la un animal sălbatic la o ființă umană într-o piață alimentară din orașul chinez Wuhan (provincia Hubei). Însă, nu a fost stabilit clar ce animal a fost purtătorul inițial al virusului. Deocamdată, se presupune că agentul patogen a fost transmis pentru prima dată de la lilieci la alte animale înainte de a se răspândi la oameni. Acest lucru a fost posibil probabil prin consumul unui animal care a servit drept gazdă intermediară pentru agentul patogen SARS-CoV-2 și care a fost cumpărat din piața din Wuhan.
Cum se declanșează bolile infecțioase?
Bolile infecțioase pot fi cauzate de o serie de patogeni, precum viruși, bacterii sau fungi.
Cum se transmite coronavirusul SARS-CoV-2?
Prin intermediul picăturilor de salivă:
Date recente arată că agentul patogen SARS-CoV-2 se transmite prin intermediul picăturilor de salivă care ajung în aer atunci când oamenii tușesc sau strănută. Alți oameni inhalează acești agenți patogeni și, în cel mai rău caz, se infectează.
Infecția indirectă:
Transmiterea indirectă a virusului este de asemenea posibilă. Oamenii care au tușit și strănutat protejându-și gura cu mâna și apoi au atins diverse obiecte - mânere, telefoane mobile, ecrane tip touch sau spătarele de scaune pot transmite virusul pe acele suprafețe, iar de acolo virusul poate fi luat de alți oameni care ating obiectele.
Infecția prin contact cu materii fecale:
Virușii pot ajunge la o persoană sănătoasă dacă chiar și o mică parte din fecalele umane contaminate ajung pe mâini murdare. Infecția este de asemenea posibilă și dacă agenții patogeni pătrund în organism prin intermediul membranelor ochilor, prin intermediul gâtului, nasului sau prin intermediul gurii, în cazul unui sărut de exemplu. Nu s-a stabilit dacă SARS-CoV-2 se poate răspândi prin intermediul micilor particule de fecale umane. Una dintre cele mai eficiente metode de a te proteja de infectare este să te speli bine pe mâini cu săpun.
Cum te poți proteja pe tine și pe ceilalți de infecție?
Având în vedere că nu există momentan un vaccin împotriva coronavirus, este foarte important să urmați o igienă strictă, persoanală, a spațiilor de acasă, precum și în spații publice.
De ce măsurile de igienă sunt atât de importante acum, când trecem cu toții prin vremuri dificile?
Într-un spațiu curat, ce este igienizat periodic, riscul transmiterii agenților patogeni scade considerabil. Suprafețele nu mai sunt un loc în care bacteriile și virușii se pot înmulți. Agenții patogeni sunt eliminați chiar și din spațiile unde curățenia este realizată mai dificil din cauza accesului limitat.
Citiți mai departe:
Măsuri pentru curățenie și igienă acasă și în locurile publice.