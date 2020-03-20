Atunci când igiena este cea mai importantă

Cum se transmite coronavirusul SARS-CoV-2?

Prin intermediul picăturilor de salivă:

Date recente arată că agentul patogen SARS-CoV-2 se transmite prin intermediul picăturilor de salivă care ajung în aer atunci când oamenii tușesc sau strănută. Alți oameni inhalează acești agenți patogeni și, în cel mai rău caz, se infectează.

Infecția indirectă:

Transmiterea indirectă a virusului este de asemenea posibilă. Oamenii care au tușit și strănutat protejându-și gura cu mâna și apoi au atins diverse obiecte - mânere, telefoane mobile, ecrane tip touch sau spătarele de scaune pot transmite virusul pe acele suprafețe, iar de acolo virusul poate fi luat de alți oameni care ating obiectele.

Infecția prin contact cu materii fecale:

Virușii pot ajunge la o persoană sănătoasă dacă chiar și o mică parte din fecalele umane contaminate ajung pe mâini murdare. Infecția este de asemenea posibilă și dacă agenții patogeni pătrund în organism prin intermediul membranelor ochilor, prin intermediul gâtului, nasului sau prin intermediul gurii, în cazul unui sărut de exemplu. Nu s-a stabilit dacă SARS-CoV-2 se poate răspândi prin intermediul micilor particule de fecale umane. Una dintre cele mai eficiente metode de a te proteja de infectare este să te speli bine pe mâini cu săpun.