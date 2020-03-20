Atunci când igiena este cea mai importantă

Noul coronavirus, cunoscut și sub denumirea de SARS-CoV-2, se răspândește în întreaga lume. Când o persoană diagnosticată cu infecția COVID-19 tușește sau strănută, împrăștie în aer picături de lichid infectat. Următorul pas – picăturile infectate se depun pe suprafețe și obiecte din apropiere. Cei care ating suprafețele contaminate, iar apoi duc mâna la gură, nas și ochi, se pot de asemenea infecta. Așadar, cu măsuri simple, de igienă, fiecare om se poate proteja atât pe el, cât și pe cei din jur de această boală pulmonară periculoasă, ce ne pune viețile în pericol. De asemenea, tot măsurile de igienă pot contribui la oprirea răspândirii virusului. Haideți să vedem în continuare care sunt cele mai eficiente metode de a ne proteja împotria infecției cu coronavirus!

De unde provine Coronavirusul?

Pe 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că ne confruntăm cu o pandemie de coronavirus. Boala pulmonară este cauzată de coronavirusul SARS-CoV-2. Spre deosebire de o epidemie, apariția bolilor infecțioase nu se limitează la un anumit teritoriu, cazurile de îmbolnăviri apar în întreaga lume, după cum putem observa în această perioadă. Infecția cu coronavirus se manifestă prin simptome asemănătoare gripei, precum tuse, febră, rinită și oboseală. Dificultatea în a respira, durerile de gât, durerile de cap și a oaselor, greața, diareea și frisoanele sunt de asemenea simptome ale infecției. Felul în care fiecare organism reacționează la infecție diferă foarte mult de la o persoană la alta. Pot fi cazuri în care avem de-a face cu bolnavi care nu prezintă deloc simptome, dar pot fi și cazuri în care se ajunge la pneumonie severă și chiar la moarte. Cercetătorii presupun că agentul patogen corona SARS-CoV-2 a fost transmis de la un animal sălbatic la o ființă umană într-o piață alimentară din orașul chinez Wuhan (provincia Hubei). Însă, nu a fost stabilit clar ce animal a fost purtătorul inițial al virusului. Deocamdată, se presupune că agentul patogen a fost transmis pentru prima dată de la lilieci la alte animale înainte de a se răspândi la oameni. Acest lucru a fost posibil probabil prin consumul unui animal care a servit drept gazdă intermediară pentru agentul patogen SARS-CoV-2 și care a fost cumpărat din piața din Wuhan.

Cum se declanșează bolile infecțioase?

Bolile infecțioase pot fi cauzate de o serie de patogeni, precum viruși, bacterii sau fungi.

Virușii precum coronavirusul SARS-CoV-2 nu sunt vizibili cu ochiul liber, au dimensiuni de doar 20-300 de nanometri. Invadează celulele animale, vegetale sau umane și transformă aceste celule în celule gazdă. Chiar și atunci când sunt expuși aerului, ei pot supraviețui uneori foarte mult timp și rămân contagioși. Cu toate acestea, o nouă celulă gazdă este necesară pentru supraviețuirea pe termen lung - dacă nu o găsesc, virușii mor mai devreme sau mai târziu. Nu toți virușii provoacă boli. Sistemul nostru imunitar de cele mai multe ori reacționează rapid și combate imediat intrușii. Virușii încep să se multiplice în corp imediat ce apare infecția. Medicamentele nu pot ajuta prea mult, iar antiboticele s-au dovedit a fi ineficiente în lupta împotriva bolilor virale. Există medicamente antivirale care pot ajuta organismul să lupte împotriva numitor viruși. Din moment ce virușii (de exemplu, virusul gripal) se pot modifica, aceștia pot învinge mai ușor apărarea organismului. Un individ devine imun după ce organismul său a învins agentul patogen. Totuși, chiar și când o asemenea luptă a fost câștigată, imunitatea nu este mereu garantată. Virușii nu au propriul metabolism.

Spre deosebire de viruși, bacteriile sunt mult mai mari. Au o dimensiune de la 0,1 până la 700 de micrometri, sunt organisme unicelulare ce se pot autogestiona. Au propriul lor material genetic și metabolism. Bacteriile sunt peste tot – în aer, în apă, în alimente. Asemănător virușilor, bacteriile pot supraviețui perioade lungi de timp, chiar și săptămâni, în mediu sau în organimsul nostru. Se adaptează foarte ușor și se pot multiplica în mai multe condiții. Doar un procent din toate bacteriile pot provoca boli oamenilor. De multe ori bacteriile sunt importante pentru sănătatea noastră. De exemplu, le întâlnim în intestinele umane, pe piele sau în cavitatea bucală. Cei care vor să elimine bacteriile pot folosi temperaturile ridicate (spre exemplu echipamentele de curățenie care utilizează aburul)  sau substanțe chimice precum alcoolul, aldehide sau clor. Antibioticele sunt deseori folosite în tratarea bolilor cauzate de bacterii. Astfel, este oprită multiplicarea bacteriilor, sau acestea sunt distruse direct.

Fungii apar în mod natural pe pielea umană sau în organism. Sunt doar câteva tipuri de fungi care cauzează boli oamenilor, iar aici vorbim despre ciupercile de piele, drojdii sau unele mucegaiuri. Acești fungi se dezvoltă oriunde întâlnesc umezeală: în băi, în spații înguste, în pereți umezi sau în ghivece cu flori. Alimente precum pâinea, cartofii sau făina pot fi gazde bune pentru fungi. Aceste tipuri de ciuperci pot fi întâlnite și în mobilierul tapițat sau pe așternuturi. Ciuperca drojdiei este un element al florei pielii noastre. Trăiește în cutele pielii și se hrănește cu țesut mort. Fungii ajung să fie prezenți în corpul nostru doar dacă bariera noastră naturală, pielea este afectată sau dacă sistemul imunitar este slăbit. Bolile cauzate de fungi poată numele de micoze. Rareori sunt afectate organe interne, cum ar fi plămânii. Dar dacă acest lucru se întâmplă, pot cauza probleme mari.

Cum se transmite coronavirusul SARS-CoV-2?

Prin intermediul picăturilor de salivă:

Date recente arată că agentul patogen SARS-CoV-2 se transmite prin intermediul picăturilor de salivă care ajung în aer atunci când oamenii tușesc sau strănută. Alți oameni inhalează acești agenți patogeni și, în cel mai rău caz, se infectează.

Infecția indirectă:

Transmiterea indirectă a virusului este de asemenea posibilă. Oamenii care au tușit și strănutat protejându-și gura cu mâna și apoi au atins diverse obiecte - mânere, telefoane mobile, ecrane tip touch sau spătarele de scaune pot transmite virusul pe acele suprafețe, iar de acolo virusul poate fi luat de alți oameni care ating obiectele.

Infecția prin contact cu materii fecale:

Virușii pot ajunge la o persoană sănătoasă dacă chiar și o mică parte din fecalele umane contaminate ajung pe mâini murdare. Infecția este de asemenea posibilă și dacă agenții patogeni pătrund în organism prin intermediul membranelor ochilor, prin intermediul gâtului, nasului sau prin intermediul gurii, în cazul unui sărut de exemplu. Nu s-a stabilit dacă SARS-CoV-2 se poate răspândi prin intermediul micilor particule de fecale umane. Una dintre cele mai eficiente metode de a te proteja de infectare este să te speli bine pe mâini cu săpun.

Cum te poți proteja pe tine și pe ceilalți de infecție?

Având în vedere că nu există momentan un vaccin împotriva coronavirus, este foarte important să urmați o igienă strictă, persoanală, a spațiilor de acasă, precum și în spații publice.

  • Evitați să vă atingeți fața cu mâinile
  • Spălați-vă bine pe mâini cu săpun și folosiți dezinfectant din când în când, atunci când călătoriți
  • Poartă o masă de protecție dacă ești bolnav, asigură-te că fixezi bine masca pe față
  • Folosește șervețele de unică folosință când sufli nasul și aruncă-le apoi într-un coș de gunoi cu capac
  • Evită contactul cu oameni bolnavi
  • Respectă reguli clare atunci când tușești sau strănuți: păstrează cel puțin un metru distanță față de ceilalți oameni din casă, tușește sau strănută în încheietura cotului, nu strănuta în direcția celor din casă
  • Stai în casă dacă apar simpomele unei boli respiratorii sau a unei gripe
  • Este foarte important să menții distanța față de persoane bolnave
  • Aerisiți periodic camerele și folosiți un purificator de aer
  • Lucrați de acasă și evitați deplasarea în interes de serviciu
  • Evitați contactul cu persoane în vârstă sau cu cei care suferă de boli cronice
  • Mențineți o distanță de siguranță față de ceilalți oameni, mai ales față de cei care prezintă semne de boală. Distanța optimă este de 2-2,5 metri
  • Evitați strângerile de mână și îmbrățișările
  • Dezinfectează periodic suprafețe precum volanul mașinii, mânerele ușilor, telefoanele mobile
  • Amână plecarea în vacanțe
  • Evită pe cât posibil călătoriile cu transportul public
  • Nu participa la evenimente unde se adună oameni mulți
  • Nu merge la cumpărături în timpul orelor aglomerate, alege serviciile tip pick-up sau livrarea la domiciliu

De ce măsurile de igienă sunt atât de importante acum, când trecem cu toții prin vremuri dificile?

Într-un spațiu curat, ce este igienizat periodic, riscul transmiterii agenților patogeni scade considerabil. Suprafețele nu mai sunt un loc în care bacteriile și virușii se pot înmulți. Agenții patogeni sunt eliminați chiar și din spațiile unde curățenia este realizată mai dificil din cauza accesului limitat.

