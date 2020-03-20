Cum dezinfectăm corect suprafețele dure?

Regula nr. 1: : Înainte de a dezinfecta suprafețele, asigurați-vă că au fost bine curățate înainte!

Pentru o dezinfecție eficientă, mai ales în cazul suprafețelor foarte murdare, este recomandat ca înainte de a trece la dezinfecția în sine, suprafețele să fie curățate prima dată cu un detergent eficient.

Asigurați-vă că întotdeauna folosiți corect, în siguranță produsele biocide. Citiți înainte eticheta produsului!