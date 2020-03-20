Cum dezinfectăm corect suprafețele dure?
Atunci când trebuie să dezinfectăm suprafețe contaminate, apelând la substanțe chimice, avem la dispoziție o serie de soluții care reduc răspândirea virușilor. Kärcher va pune la dispoziție produse pentru dezinfectarea suprafețelor dure – precum detergentul dezinfectant RM 732 și soluția dezinfectantă RM 735. Ambele produse au o acțiune puternică împotriva virușilor. În această categorie intră și noul coronavirus.
Regula nr. 1: : Înainte de a dezinfecta suprafețele, asigurați-vă că au fost bine curățate înainte!
Pentru o dezinfecție eficientă, mai ales în cazul suprafețelor foarte murdare, este recomandat ca înainte de a trece la dezinfecția în sine, suprafețele să fie curățate prima dată cu un detergent eficient.
Asigurați-vă că întotdeauna folosiți corect, în siguranță produsele biocide. Citiți înainte eticheta produsului!
1. Procedura care trebuie urmată atunci când folosim un dezinfectant (de exemplu RM 735)
Atunci când dezinfectați suprafețele manual, folosind un recipient de pulverizare și o lavetă:
-
Curățați suprafețele foarte bine înainte de a aplica dezinfectantul.
-
Lăsați suprafețele să se usuce.
-
Amestecați produsul cu apă de la robinet, respectând dozajul recomandat. Este foarte important să respectați informațiile de pe etichetă.
-
Pulverizați soluția obținută peste toată suprafața obiectelor.
-
Lăsați dezinfectatul să acționeze conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
-
Clătiți cu apă curată. Atunci când curățați aparate folosite în procesarea alimentelor, clătiți foarte bine utilizând apă potabilă.
Atunci când utilizați un aparat de curățare cu înalta presiune:
- Primul pas – curățați obiectul cu o soluție adecvata și clătiți apoi cu apă curată.
- Lăsăți-l să se usuce.
- Turnați soluția dezinfectantă în echipament, după ce ați reglat dozajul respectând instrucțiunile de pe ambalaj. Soluția finală pe care o turnați în echipament o obțineți amestecând dezinfectantul doar cu apă rece.
- Umeziți complet suprafețele cu dezinfectant.
- Respectați timpul de acțiune menționat pe ambalaj.
- Clătiți cu apă de la robinet, fără a lăsa urme de substanță dezinfectantă.
Atunci când folosiți un echipament care pulverizează soluția dezinfectantă:
- Amestecați soluția dezinfectantă cu apă respectând instrucțiunile de pe ambalaj.
- Pulverizați soluția pe toată suprafața curățată și uscată bine în prealabil.
- Lăsați să acționeze conform instrucținilor de pe ambalaj.
- Clătiți cu apă de la robinet, fără a lăsa urme de substanță dezinfectantă.
Pentru suprafețe puțin murdare, curățarea și dezinfectarea pot avea loc și în aceeași etapă.
2. Procedura care trebuie urmată atunci când folosim un detergent dezinfectant (de exemplu RM 732)
Atunci când dezinfectați suprafețele manual, folosind un recipient de pulverizare și o lavetă:
- Amestecați produsul respectând instrucțiunile de pe ambalaj privind dozajul.
- Udați complet obiectul cu produsul dezinfectant.
- Curățați produsul cu o lavetă curată.
- Lăsați să acționeze conform instructinilor de pe ambalaj. Atenție – nu lăsăți produsul dezinfectant să se usuce în timp ce îl aplicați.
- Clătiți bine cu apă de la robinet, fără a lăsa urme de dezinfectant.
Atunci când utilizați un aparat de curățat cu înaltă presiune:
- Turnați soluția dezinfectantă în echipament, după ce ați reglat dozajul respectând instrucțiunile de pe ambalaj. Soluția finală pe care o turnați în echipament o obțineți amestecând dezinfectantul doar cu apă rece.
- Umeziți complet obiectul pe care îl curățați cu dezinfectantul.
- Lăsați-l să acționeze.
- Respectați timpul de acțiune menționat pe ambalaj. Nu lăsați dezinfectantul să se usuce în timp ce îl aplicați pe suprafețe.
- Curățați folosind aparatul cu înaltă presiune și apă de la robinet, fără a lasă urme de dezinfectant.
Atunci când folosiți un echipament care pulverizează soluția dezinfectantă:
- Amestecați produsul cu apă de la robinet respectând dozajul de pe ambalaj.
- Umeziți cu dezinfectantul obiectul pe care în prealabil l-ați curățat și l-ați uscat.
- Lăsăți să acționeze conform instrucțiunilor de pe ambalaj, nu lăsați dezinfectantul să se usuce.
- Clătiți bine cu apă de la robinet, fără a lăsa urme de dezinfectant.