În urma contextului actual, creat de virusul COVID-19, activitatea Karcher România se desfășoară în această perioadă în condiții normale, însă cu mai multă grijă și atenție pentru sănătatea clienților, colegilor și partenerilor noștri. Vrem să vă asigurăm că serviciile noastre continuă să funcționeze în parametri normali, fiind disponibili pentru clienții și partenerii noștri cu același profesionalism și dedicare, așa cum v-am obișnuit până acum.

În prezent, am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura ca impactul acestei perioade să fie unul minim, atât pentru business-ul nostru cât și pentru cel al partenerilor noștri. De aceea, menținem o comunicare continuă, pe toate canalele disponibile, cu furnizorii, dealerii și toți partenerii de afaceri pentru a le oferi suportul nostru și pentru a lua cele mai bune decizii împreună. Astfel, activitățile zilnice se desfășoară conform planului agreat, iar întâlnirele au loc in online. De asemenea, deoarece singuranța și sănătatea este pe primul loc, toate măsurile implementate sunt conforme și respectă direcțiile date de Guvernul României până la această oră.

În ceea ce privește livrarea produselor, până în prezent, nu avem înregistrate diferențe majore comparativ cu utimele săptămâni. Preconizăm mici schimbări în perioada imediat următoare, însă ne așteptăm la diferențe minore, având în vedere că până în acest moment, activitatea se desfășoară în condiții obișnuite.

Toate punctele de Service Karcher România sunt deschise și funcționează în această perioadă în mod standard, termenele de reparatii nefiind afectate de noul context.

De asemenea, toate magazinele din țară sunt deschise iar cele aflate în mall-uri funcționează în funcție de programul acestora, conform legii. Singurul magazin închis în această perioadă este magazinul din Șos. Odăii, nr 439 care va fi nefuncțional până la 31 Martie 2020, dar care însă oferă servicii de consiliere clienților prin telefon 0755.105.535 sau pe e-mail la kaerchercenter.bucuresti@kaercher.ro

Vă stăm la dispoziție pentru orice alte detalii și vom continua să vă informăm pe măsură ce vom avea noi detalii. Cu această ocazie, dorim să mulțumim partenerilor și colaboratorilor noștri pentru încredere și dedicare dar și clienților Karcher pentru alegerile făcute.

Multă sănătate,

Echipa Karcher România