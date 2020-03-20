Curățenia casnică cu ajutorul aburului – virușii și bacteriile sunt eliminate fără a utiliza substanțe chimice

Persoanele care suferă din cauza alergiilor, dar și părinții pot respira ușurați

Oamenii care suferă din cauza alergiilor au de două ori de câștigat de pe urma curățeniei realizate cu ajutorul aburului: pe de o parte, spre deosebire de soluțiile clasice de curățenie, aburul nu lasă în urmă sa substanțe reziduale. De asemenea, aburul captează praful, care nu se mai ridică în aer devenind o povară pentru aparatul respirator.

De asemenea, părinții sunt mereu atenți la cantitatea de substanțe chimice folosite în timpul curățeniei. Bebelușii mai ales se târăsc la nivelul podelei și bagă în gură tot felul de obiecte întâlnite în cale. Reacțiile alergice în aceste cazuri sau iritațiile la nivelul pielii sunt evitate și nu mai reprezintă o problema atunci când este folosit aburul în procesul de curățenie.