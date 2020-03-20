Curățenia casnică cu ajutorul aburului – virușii și bacteriile sunt eliminate fără a utiliza substanțe chimice
Aparatele de curățat cu abur nu doar că îndepărtează eficient murdăria persistentă, dar, în același timp, asigură o curățenie igienică. Haideți să vedem de ce curățenia cu ajutorul aburului poate fi mai eficientă și când anume trebuie să o folosim.
Curățenie temeinică, în profunzime cu ajutorul aburului
Aparatele de curățat cu abur ajută la curățarea în profunzime a suprafețelor, fără a folosi substanțe chimice. În vremuri în care trebuie să avem mare grijă de igienizarea spațiilor, aceste proprietăți sunt esențiale. Dispozitivele pot fi utilizate aproape oriunde în gospodărie și sunt potrivite, printre altele, pentru curățarea igienică a mânerelor, armăturilor și suprafețelor.
De ce curăță atât de bine aburul?
Curățenia realizată cu ajutorul aburului asigură o performanță mărită față de curățenia realizată în mod normal cu detergenți. Secretul stă în combinația dintre abur și temperatură. Apa este încălzită în echipament până când atinge punctul de fierbere – în acest fel este creat aburul. Aburul încălzit până la 100° C este eliberat prin accesoriile aparatului: duza de mână sau duza de podea. Particulele minuscule de abur sunt apoi îndreptate înspre suprafața curățată cu o viteză de până la 170 km / h. Drept urmare, aburul ajunge în toate fisurile și alte locuri greu accesibile și curăță acolo unde nu pot ajunge materialele obișnuite de curățare. Substanțele grase și murdăria rezistentă sunt eliminate în câteva secunde, iar apoi suprafețele rămân curate o perioadă mai mare de timp.
Persoanele care suferă din cauza alergiilor, dar și părinții pot respira ușurați
Oamenii care suferă din cauza alergiilor au de două ori de câștigat de pe urma curățeniei realizate cu ajutorul aburului: pe de o parte, spre deosebire de soluțiile clasice de curățenie, aburul nu lasă în urmă sa substanțe reziduale. De asemenea, aburul captează praful, care nu se mai ridică în aer devenind o povară pentru aparatul respirator.
De asemenea, părinții sunt mereu atenți la cantitatea de substanțe chimice folosite în timpul curățeniei. Bebelușii mai ales se târăsc la nivelul podelei și bagă în gură tot felul de obiecte întâlnite în cale. Reacțiile alergice în aceste cazuri sau iritațiile la nivelul pielii sunt evitate și nu mai reprezintă o problema atunci când este folosit aburul în procesul de curățenie.
Aburul – o soluție pentru procedeele de curățenie de lungă durată
Atunci când facem curat timp de mai multe ore folosind agenți chimici, aparatul nostru respirator are de suferit. Având în vedere că aparatele de curățat pe bază de abur folosesc doar electricitate și apă, pot fi folosite un timp îndelungat. În cazul multor modele, aparatele pot fi realimentate cu apă în timpul curățeniei.