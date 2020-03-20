Importanța aerului curat, proaspăt, steril acasă, la birou, în spații comerciale, în restaurant și în hoteluri

Purificatorul AFG 100

Spre deosebire de aparatele de purificat aerul convenționale, purificatorul AFG 100 de la Kärcher utilizează un generator de plasmă integrat, care protejează împotriva tuturor tipurilor de germeni din aer, precum virușii, bacteriile și alți alergeni, fără a lăsa în urmă reziduuri dăunătoare sănătății. Aparatul este dotat cu un pre-filtru care reține particule mai mari și alte trei filtre suplimentare care rețin mirosurile, astfel că AF 100 elimină până la 99.98% particulele dăunătoare din aer și poate acoperi o suprafață de până la 100 de metri pătrați. Aerul din încăperi închise este purificat mult mai eficient decât o fac aparatele care folosesc doar filter HEPA. Dacă virușii inactivați sunt filtrați suplimentar din fluxul de aer, se pot crea medii sterile precum cele dintr-o sală de operație.

Rezultatul este un aer plăcut, curat și sănătos, care permite și celor care suferă din cauza alergiilor sau astmului să respire mai liber. Multe probleme cauzate de praful fin, de germeni și impurități similare sunt reduse în acest mod eficient.