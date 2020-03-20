Importanța aerului curat, proaspăt, steril acasă, la birou, în spații comerciale, în restaurant și în hoteluri
Aerul curat, fără germeni este foarte important în spațiile de lucru, cum ar fi spațiile de birouri, spitalele publice și private, hotelurile și restaurantele. De multe ori, în aceste spații aerul poate avea o slabă calitate, iar acest lucru ne poate afecta sănătatea. Când sunt expuși unui aer viciat, angajații pot avea rezultate slabe în munca lor. Germenii infecțioși care sunt răspândiți prin aer sunt printre cei mai dificil de controlat în aceste spații, după cum confirmă actuala pandemie cu coronavirus.
Purificatorul AFG 100
Spre deosebire de aparatele de purificat aerul convenționale, purificatorul AFG 100 de la Kärcher utilizează un generator de plasmă integrat, care protejează împotriva tuturor tipurilor de germeni din aer, precum virușii, bacteriile și alți alergeni, fără a lăsa în urmă reziduuri dăunătoare sănătății. Aparatul este dotat cu un pre-filtru care reține particule mai mari și alte trei filtre suplimentare care rețin mirosurile, astfel că AF 100 elimină până la 99.98% particulele dăunătoare din aer și poate acoperi o suprafață de până la 100 de metri pătrați. Aerul din încăperi închise este purificat mult mai eficient decât o fac aparatele care folosesc doar filter HEPA. Dacă virușii inactivați sunt filtrați suplimentar din fluxul de aer, se pot crea medii sterile precum cele dintr-o sală de operație.
Rezultatul este un aer plăcut, curat și sănătos, care permite și celor care suferă din cauza alergiilor sau astmului să respire mai liber. Multe probleme cauzate de praful fin, de germeni și impurități similare sunt reduse în acest mod eficient.
Purificatorul AF 100
Purificatorul de aer AF 100 de la Kärcher de asemenea reduce expunerea la germeni infecțioși, gaze nocive și alte particule periculoase din aer. Cu un filtru format din două membrane și carbon activ, poate elimina aerul viciat dintr-o cameră de până la 100 de metri pătrați, în 20 de minute reținând până la 99.98% din particule. Utilizatorii pot alege din cele cinci filtre diferite dotate fiecare cu tehnologia HEPA și carbon activ. Astfel, purificatorul AF 100 combate eficient bacteriile, mirosurile, alergenii precum acarienii și polenul, praful fin, bacteriile și compușii organici volatili.