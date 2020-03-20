Curățarea pardoselilor – avantajele folosirii mașinilor de frecat-aspirat
Pentru a curăța murdăria rezistentă de pe podele, mașinile de frecat-aspirat sunt folosite pe lângă echipamentul de curățenie manual. Asemenea mașini pot freca utilizând detergenți, apoi absorb imediat murdăria. În acest fel, procesul de curățare este realizat într-un mod mult mai eficient.
Avantajele procesului de curățenie mecanizat
Avantajul curățeniei realizate cu echipamente mecanizate este că germenii sunt eliminați total și nu se mai pot aduna pe lavetele textile folosite în cazul curățeniei manuale. Acest fapt reduce la minim riscul recontaminarii. De asemenea, mâinile celui care realizează curățenia rămân curate. Folosirea echipamentelor mecanizate mărește eficiența, având în vedere că o suprafață mai mare poate fi curățată într-un timp mai scurt. Încă un avantaj – detergentul poate fi dozat precis, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. De asemenea, componenta care asigură ștergerea suprafețelor aplică o presiune mai mare asupra podelelor, iar asta mărește performanța curățeniei, comparativ cu un mop.
Ce agenți de curățare folosim – acide sau alcaline?
Este recomandabil să folosiți, alternativ, atât substanțe acide, cât și alcaline, astfel încât microorganismele să nu aibă timp să se adapteze și să dezvolte rezistență la agenții de curățare. Aceeași regulă se poate aplica și în cazul dezinfectanților. Murdăria organică, sursă pentru bacterii și viruși, este dizolvată eficient de agenți de curățare alcalini. Când utilizați agenți de curățare acizi, rețineți că este posibil ca îmbinările de gresie să trebuiască să fie udate dinainte. Acest lucru le împiedică să absoarbă acidul și să fie deteriorate.
Pardoselile cu diferite texturi – o provocare atunci când sunt curățate
Pardoselile care au diferite structuri sunt mai greu de curățat manual, cu ajutorul mopului. Problema este că texturile pardoselilor pot reține detergentul, iar acest lucru poate duce la înmulțirea bacteriilor. Această problema poate fi evitată prin folosirea mașinilor care freacă pardoselile cu perii sub formă de role. Rolele ajung printre texturile pardoselilor, scot de acolo murdăria, care apoi poate fi apoi aspirată.
Un alt avantaj al periilor cu role este faptul că până și particulele de murdărie mai ascuțite sunt măturate și pasul de pre-măturare poate fi sărit.
Curățenia și dezinfecția conform planului HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
În zone unde trebuie să fim foarte atenți la igienă, cum ar fi spitalele sau bucătăriile, echipamentele de curățenie trebuie mereu menținute curate, și - dacă este nevoie – trebuie să fie dezinfectate. În aceste cazuri, trebuie să afișați într-un loc vizibil, un plan de curățenie al zonelor respective. Acest plan trebuie să conțină:
- Ce suprafață trebuie curățată (ce echipament trebuie folosit, suprafețe, podele)
- Când trebuie făcută curățarea (după fiecare utilizare a spațiului, zilnic, săptămânal)
- Cu ce trebuie făcută curățarea (tip de detergent, dozaj)
- Cine trebuie să facă curățarea (angajatul responsabil)
În aceste cazuri, fiecare igienizare a spațiilor trebuie notată precis, cu semnătura celui care o realizează. Atenție – igienizarea spațiilor și dezinfecția lor sunt procese diferite. Igienizarea are rolul de a elimina substanțe reziduale care pot contamina spațiul. Curățenia temeinică poate îndepărta 90% din microorganismele și germenii de pe suprafețe.
Dezinfecția implică folosirea de substanțe chimice și procedee fizice cu scopul de elimina microorganismele, asatfel încât să nu fie pusă în pericol sănătatea oamenilor sau calitatea alimentelor.