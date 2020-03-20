Curățarea pardoselilor – avantajele folosirii mașinilor de frecat-aspirat

Pardoselile cu diferite texturi – o provocare atunci când sunt curățate

Pardoselile care au diferite structuri sunt mai greu de curățat manual, cu ajutorul mopului. Problema este că texturile pardoselilor pot reține detergentul, iar acest lucru poate duce la înmulțirea bacteriilor. Această problema poate fi evitată prin folosirea mașinilor care freacă pardoselile cu perii sub formă de role. Rolele ajung printre texturile pardoselilor, scot de acolo murdăria, care apoi poate fi apoi aspirată.

Un alt avantaj al periilor cu role este faptul că până și particulele de murdărie mai ascuțite sunt măturate și pasul de pre-măturare poate fi sărit.