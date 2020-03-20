Curățarea manuală a suprafețelor pentru a ne proteja împotriva infecțiilor
Este important să curățăm suprafețele nu doar pentru a îndepărta murdăria vizibilă, ci în primul rând pentru a igieniza și pentru a ne asigura un mediu sigur. Este extrem de important să menținem o curățenie corespunzătoare în locurile publice, precum și în birouri, cu alte cuvinte, acolo unde oamenii se întâlnesc.
Ponturi pentru o curățenie temeinică
Pentru a îndepărta murdăria, dar și pentru a preveni răspândirea infecțiilor, curățarea regulată a suprafețelor este foarte importantă. Un aspect important de care trebuie să ținem cont atunci când curățăm suprafețele – lavetele textile trebuie înlocuite destul des și nu trebuie înmuiate din nou în apă curată (aici vorbim despre lavetele folosite). Astfel prevenim contaminarea apei.
Există diferite metode de efectuare a curățeniei în mod igienic. Puteți folosi lavete pe care le-ați pregătit în prealabil. Un lucru care v-ar putea ajuta – folosiți coduri pe bază de culori, pentru a ține evidența lavetelor folosite, în funcție de stadiul procesului de curățenie. Evitați astfel răspândirea germenilor.
Metoda schimbării lavetelor poate crește calitatea și productivitatea
Pentru a preveni răspândirea germenilor dintr-o parte în alta, de exemplu de la o toaletă la alta, lavetele trebuie schimbate de fiecare dată când curățăm un obiect nou. Acest lucru este important și atunci când facem curat în camere diferite, fie că vorbim despre spații de birouri sau spații din spitale. Fiecare cameră trebuie igienizată cu o lavetă nouă, pentru a preveni răspândirea virușilor.
Metoda de împăturire a lavetei, astfel încât să obținem 16 fațete
Pentru a fi siguri că am făcut o igienizare corectă, este recomandat să apelăm la metodă de împăturire a lavetelor și, în același timp, să folosim produse de igienizare de unică folosință. Metoda de împăturire a lavetei provine din sectorul medical. Cum procedăm: laveta este împăturită pe jumătate de câte patru ori, astfel încât vom obține 16 fațete ale lavetei pe care le putem folosi. Astfel fiecare suprafață, din interiorul unei încăperi, poate fi ștearsă cu una dintre cele 16 fațete ale lavetei, folosind în același timp și substanțe de igienizare. După ce ați folosit toate cele 16 fațete, aruncați laveta și înlocuiți-o cu una nouă.
Sistemul de marcare a lavetelor folosind patru culori
Pentru o igienizare corectă există un sistem de codare ce folosește culorile. Fiecare zonă ce trebuie curățată are propria sa culoare, ușor de distins: roșu, verde, albastru și galben.
Roșu: pentru WC, pisoar și pentru suprafețele din jurul lor
Galben: pentru obiecte sanitare cum ar fi chiuvete, gresie, rafturi, armături, oglinzi, cabine de duș și căzi
Albastru: obiecte de mobiler precum birouri, dulapuri, scaune, rafturi, radiatoare, uși etc
Verde: zone speciale pe care trebuie să le curățăm, cum ar fi zone în care se află paturi de îngrijire a unor persoane, săli de operație sau bucătărie
Folosind acest sistem de culori, lavetele cu care am curățat toaleta, de exemplu, nu le vom mai folosi apoi în alte zone, cum ar fi biroul. Gălețile, lavetele și bureții sunt disponibili de asemenea cu aceste culori.