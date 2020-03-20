Curățarea manuală a suprafețelor pentru a ne proteja împotriva infecțiilor

Sistemul de marcare a lavetelor folosind patru culori

Pentru o igienizare corectă există un sistem de codare ce folosește culorile. Fiecare zonă ce trebuie curățată are propria sa culoare, ușor de distins: roșu, verde, albastru și galben.

Roșu: pentru WC, pisoar și pentru suprafețele din jurul lor

Galben: pentru obiecte sanitare cum ar fi chiuvete, gresie, rafturi, armături, oglinzi, cabine de duș și căzi

Albastru: obiecte de mobiler precum birouri, dulapuri, scaune, rafturi, radiatoare, uși etc

Verde: zone speciale pe care trebuie să le curățăm, cum ar fi zone în care se află paturi de îngrijire a unor persoane, săli de operație sau bucătărie

Folosind acest sistem de culori, lavetele cu care am curățat toaleta, de exemplu, nu le vom mai folosi apoi în alte zone, cum ar fi biroul. Gălețile, lavetele și bureții sunt disponibili de asemenea cu aceste culori.