Dezinfectare și curățare profesională cu aparatele de curățat cu abur și aspiratoarele cu abur

Curățenie temeinică și igienică cu ajutorul echipamentelor profesionale cu abur și a aspiratoarelor cu abur

Atunci când avem de curățat pereți, podele sau obiecte de mobilier, germenii, bacteriile și virușii pot fi în mod eficient combatute cu ajutorul echipamentelor pe bază de abur. Aburul țâșnește din duză sub formă de mici particule, având o temperatură de 100 °C și o presiune ce variază între 3 și 4 bari, în funcție de modelul echipamentului. Viteza aburului este de aproape 170 km/h. Așadar, aburul poate ajunge în spații mici, înguste, acolo unde lavetele cu greu pot curăța murdăria. În acest fel, zonele greu accesibile pot fi și ele curățate și igienizate temeinic.