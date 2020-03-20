Dezinfectare și curățare profesională cu aparatele de curățat cu abur și aspiratoarele cu abur
Echipamentele profesionale care curăță cu ajutorul aburului, dar și apiratoarele pe bază de abur sunt echipamente care ajută la dezinfectarea unor suprafețe multiple. Sunt extrem de eficiente atunci când vine vorba de combaterea unor germeni și viruși, datorită temperaturii ridicate din timpul procesului de curățenie.
Curățenie temeinică și igienică cu ajutorul echipamentelor profesionale cu abur și a aspiratoarelor cu abur
Atunci când avem de curățat pereți, podele sau obiecte de mobilier, germenii, bacteriile și virușii pot fi în mod eficient combatute cu ajutorul echipamentelor pe bază de abur. Aburul țâșnește din duză sub formă de mici particule, având o temperatură de 100 °C și o presiune ce variază între 3 și 4 bari, în funcție de modelul echipamentului. Viteza aburului este de aproape 170 km/h. Așadar, aburul poate ajunge în spații mici, înguste, acolo unde lavetele cu greu pot curăța murdăria. În acest fel, zonele greu accesibile pot fi și ele curățate și igienizate temeinic.
Aparate de curățat cu abur
Igienice, economice și prietenoase cu mediul: echipamentele profesionale ce folosesc aburul curăță toate suprafețele dure fără a folosi substanțe chimice.
Aspiratoare cu abur
Aspiratoarele profesionale cu abur sunt potrivite pentru igienizarea tuturor suprafețelor dure. Folosind accesoriile disponibile, pot fi curățate multe tipuri de suprafețe. De asemenea, oferă posibilitatea de folosi o serie de substanțe chimice înainte de a trece efectiv la procesul de curățenie, atunci când este vorba despre suprafețe foarte murdare. Ulterior substanțele chimice sunt absorbite rapid. Pentru a elimina reziduurile de murdărie, echipamentele au, de asemenea, propriile lor programe de clătire pentru furtunul de aspirație și țeava de aspirare.