Aparate de curățat cu înalta presiune și încălzire – ideale pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor mari.

Aparate de curățat cu înaltă presiune cu încălzirea apei

Utilizarea echipamentelor care folosesc apă fierbinte sub presiune face ca procesul de curățenie să fie cu 40% mai rapid decât în cazul echipamentelor care folosesc apă rece, mai ales datorită uscării rapide a suprafețelor. În plus, pe lângă rapiditatea procesului de curățenie, echipamentele care folosesc apă fierbinte sub presiune elimină mare parte din germeni, folosind apă la temperaturi de cel puțin 85°C. Nu doar murdăria, dar și bacteriile și virușii pot fi eficient combătute în acest fel. Cu ajutorul aburului fierbinte, suprafețele pot fi curățate cu temperaturi de până la 155°C.

În funcție de zona de aplicare, sunt necesare substanțe de curățare pentru aceste echipamente de înaltă presiune si incalzire. Astfel, presiunea și cantitatea apei pot fi reglate cu ajutorul pistolului de înaltă presiune, în așa fel încât cel care execută curățenia să nu fie stropit cu murdărie.