Aparate de curățat cu înalta presiune și încălzire – ideale pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor mari.
Curățenia cu ajutorul echipamentelor de curățat cu înaltă presiune va poate ajuta să igienizați meticulos suprafețele. Pot fi folosite pentru a curăța spații care pot fi greu curățate manual, cum ar fi fisurile, crapaturile si alte locuri greu accesibile in mod normal. Sunt foarte utile atunci când doriți să curățați suprafețe mari cum ar fi tavane, pereți sau podele și doriți să combateți germenii, bacteriile și virușii.
Aparate de curățat cu înaltă presiune cu încălzirea apei
Utilizarea echipamentelor care folosesc apă fierbinte sub presiune face ca procesul de curățenie să fie cu 40% mai rapid decât în cazul echipamentelor care folosesc apă rece, mai ales datorită uscării rapide a suprafețelor. În plus, pe lângă rapiditatea procesului de curățenie, echipamentele care folosesc apă fierbinte sub presiune elimină mare parte din germeni, folosind apă la temperaturi de cel puțin 85°C. Nu doar murdăria, dar și bacteriile și virușii pot fi eficient combătute în acest fel. Cu ajutorul aburului fierbinte, suprafețele pot fi curățate cu temperaturi de până la 155°C.
În funcție de zona de aplicare, sunt necesare substanțe de curățare pentru aceste echipamente de înaltă presiune si incalzire. Astfel, presiunea și cantitatea apei pot fi reglate cu ajutorul pistolului de înaltă presiune, în așa fel încât cel care execută curățenia să nu fie stropit cu murdărie.
Folosirea agenților de curățare pentru a elimina sursele de infecție
Când apelați la curățenia cu ajutorul aparatelor cu înaltă presiune, trebuie să aplicați și substanțe igienizante sub formă de spumă pentru a fi siguri că eliminați orice reziduu dar și sursele de infecție. Avantajul spumei – este stabilă, aderă ușor de suprafețe și curăță într-un mod mult mai eficient. Etapa ulterioară de curățare cu apă ajută la eliminarea, într-un mod controlat, a mizeriei și previne recontaminarea suprafețelor. Agenții de curățare biodegradabili pot, de asemenea, să ajute procesul de curățenie. De asemenea, puteți varia produsele de curățat pe bază de spumă, să folosiți unele acide, apoi unele alcaline pentru a elimina total microorganismele.
Ce facem după ce am utilizat aparatele de curățat cu înalta presiune?
După o curățenie realizată riguros cu aparatele de curățat ce folosesc înalta presiune, o dezinfectare ulterioară încheie procesul de curățare (vezi instrucțiunile pentru dezinfectarea cu substanțe de curățare sub presiune înaltă): înmuiați, curățați, lăsăți să se usuce și în final dezinfectați suprafețele.
Pentru a îndepărta murdăria și apă reziduală, un aspirator pentru aspirarea umedă-uscată poate ajuta în mod eficient activitatea aparatelor de curățat ce folosesc înalta presiune.