Aspiratoare umed-uscate profesionale
Indispensabile în activitățile zilnice de curățenie, aspiratoarele umed-uscate profesionale de la Kärcher sunt concepute pentru a îndepărta eficient orice tip de murdărie – uscată, umedă sau lichidă. Pot fi utilizate atât pentru aspirarea lichidelor, cât și pentru murdăria uscată, în funcție de necesitățile fiecărei aplicații.
Aspiratoarele profesionale umed-uscate de la Kärcher: create pentru utilizare profesională și comercială
-
Aspiratoarele umed-uscate profesionale din gama NT Tact sunt proiectate pentru cele mai solicitante aplicații din industrie și comerț, oferind o putere de aspirare ridicată care face munca de zi cu zi semnificativ mai ușoară. Sistemele de filtrare cu autocurățare integrată asigură performanțe constante, chiar și în condiții cu cantități mari de praf fin.
-
Aspiratoarele umed-uscate profesionale din clasa Ap elimină eficient murdăria uscată, umedă sau lichidă, fiind ideale, de exemplu, pentru activitățile de curățare din atelierele auto și service-uri.
-
Durabilitatea și ușurința în utilizare sunt atributele definitorii ale aparatelor din clasa Standard, utilizate frecvent pentru aspirarea lichidelor în cadrul curățeniei profesionale din clădiri, hoteluri sau restaurante.
-
Kärcher oferă aspiratoare umed-uscate profesionale specializate pentru utilizări particulare, cum ar fi modelele cu pompă de evacuare integrate – ideale pentru intervențiile pompierilor sau pentru companiile din construcții – dar și aspiratoare concepute special pentru brutării.
-
Pentru zonele unde utilizatorii sunt expuși la prafuri periculoase, aspiratoarele umed-uscate profesionale cu funcții speciale de siguranță oferă protecție eficientă împotriva particulelor din clasa M și H. În plus, gama NT include și modele anti-explozie, potrivite pentru lucrul în zone cu risc ridicat, precum zona 22.
Ce este un aspirator umed-uscat profesional?
Aspiratoarele umed-uscate profesionale sunt utilizate în comerț, industrie, precum și în domeniul hotelier și al restaurantelor, pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei uscate, umede și a lichidelor. Sunt esențiale în activitățile desfășurate pe șantierele de construcții sau în ateliere, mai ales atunci când este necesară eliminarea prafului.
Atât în cazul lichidelor, cât și al cantităților mari de praf fin, aceste echipamente depășesc performanțele aspiratoarelor standard destinate uzului casnic sau comercial, în special prin capacitatea de a gestiona volume ridicate de contaminare. În plus, carcasa robustă, rolele, cablul de alimentare și celelalte componente sunt concepute pentru utilizare intensivă, în condiții dificile.
Care este aspiratorul profesional umed-uscat potrivit pentru mine?
Product Finder pentru aspiratoarele profesionale umed-uscate
Fie că este vorba de murdărie umedă sau uscată, grosieră sau fină, aspiratoarele noastre profesionale umed-uscate fac față oricărui tip de murdărie și sunt indispensabile în multe industrii – inclusiv pentru aplicații speciale.
Găsește rapid o gamă variată de tehnologii – cu Product Finder Kärcher Professional
Echipamentul Kärcher Professional potrivit pentru fiecare nevoie de curățare poate fi identificat rapid, cu doar câteva selecții.
Clasa Tact
Aspiratoarele umed-uscate profesionale din gama NT, echipate cu sistemul patentat Tact, asigură o utilizare neîntreruptă și o putere de aspirare constantă, chiar și în condiții de lucru cu cantități mari de praf fin. Filtrul se autocurăță automat, prin impulsuri puternice de aer. Aceste aspiratoare îndeplinesc cele mai înalte cerințe de performanță pe șantierele de construcții și în atelierele profesionale.
Clasa Ap
Aspiratoarele puternice multifuncționale din clasa Ap îndepărtează murdăria lichidă și umedă, precum și praful mediu-fin. Datorită curățării semiautomate a filtrului, acesta rămâne curat, păstrând puterea de aspirare ridicată. Pentru perioade lungi și eficiente de lucru.
Clasa Standard
Aspiratoarele umed-uscate profesionale din clasa Standard sunt proiectate pentru a face față murdăriei persistente și unui volum mare de lichid. Aceste aparate extrem de robuste, durabile și ușor de manevrat sunt folosite zilnic de firmele de curățenie.
Sisteme de aspirare pentru zone de siguranță
Aspiratoarele pentru sanatate si siguranta de la Kärcher protejeaza operatorii de expunere la inhalarea de praf fin sau pulberi nocive, cum ar fi praful de azbest.
Aspiratoare speciale
Kärcher oferă aspiratoare umed-uscate profesionale special concepute pentru protecția sănătății și siguranței, protejând utilizatorii de expunerea la inhalarea prafului fin sau a pulberilor periculoase, cum ar fi praful de azbest.
Aspiratoare de praf fin cu sistem de curățare cu filtru
Aspiratoarele umed-uscate profesionale pentru praf fin cu sistem de curățare a filtrului sunt ideale pentru șantierele de construcții și atelierele de lucru, unde se acumulează cantități mari de praf uscat, rumeguș și reziduuri de materiale. Tehnologia patentată de curățare a filtrului Tact permite aspirarea unui volum mare de praf fin fără a mai fi necesar un sac de filtrare, maximizând astfel utilizarea întregii capacități a recipientului și eliminând costurile suplimentare cu sacii de filtrare. Puterea constantă de aspirare asigură un nivel înalt de eficiență, iar aspirarea directă pe uneltele electrice sau eliminarea depozitelor de praf devin sarcini ușor de realizat.
Aspiratoarele umed-uscate profesionale din clasa Ap sunt echipate cu un sistem semi-automat de curățare a filtrului, fiind ideale pentru gestionarea cantităților mici și medii de praf fin, dar și pentru aspirarea lichidelor, oferind performanță excelentă într-o gamă largă de aplicații.
Aspiratoare pentru murdărie umedă
Aspiratoarele umed-uscate profesionale sunt esențiale atunci când vine vorba de eliminarea rapidă și eficientă a volume mari de lichide, care pot reprezenta un pericol prin daunele provocate de umezeală pe podele, riscuri de alunecare sau accidente. Aceste provocări sunt ușor de gestionat cu aspiratoarele noastre pentru murdărie umedă. Indiferent că le folosești pentru curățarea podelelor sau pentru îndepărtarea lichidelor vărsate, toate modelele profesionale umed-uscate de la Kärcher sunt capabile să absoarbă rapid și eficient atât volume mici, cât și mari de lichide. Dacă ai nevoie de un aparat special pentru curățarea murdăriei umede, aspiratoarele din clasa standard sunt alegerea ideală pentru tine.
Aspiratoare pentru siguranță: aspirați ușor substanțele periculoase
Aspiratoarele umed-uscate profesionale pentru siguranță de la Kärcher sunt concepute pentru a oferi protecție în medii cu prafuri periculoase. Aceste echipamente sunt esențiale atunci când se lucrează cu prafuri inhalabile, materiale carcinogene sau în medii cu risc de expunere la azbest. Filtrele de praf plate pliate, certificate pentru clasa H, asigură că substanțele aspirate rămân captate în interiorul aspiratorului. Sistemul de curățare a filtrului Tact permite utilizarea pe perioade lungi, menținând puterea de aspirare constantă. Astfel, substanțele periculoase pot fi aspirate în siguranță, iar concentrarea se poate îndrepta către sarcinile esențiale.
Cum funcționează un aspirator umed-uscat profesional?
Pentru a satisface cerințele specifice ale utilizatorilor de pe șantierele de construcții, din ateliere sau din industrie, aspiratoarele umed-uscate profesionale de la Kärcher sunt echipate cu principii funcționale diferite, în funcție de tipul de murdărie.
Se face distincția între contaminarea uscată și cea umedă, iar compoziția specifică a murdăriei joacă un rol important. Este vorba despre murdărie cu granulație mare sau praf fin? Contaminarea este de tip lichid sau solid? Există câte un aspirator umed-uscat profesional adaptat pentru orice tip de murdărie, de la solidă până la lichidă.
Cum funcționează pentru murdăria umedă
Lichidul este transportat în container printr-un furtun de aspirare, datorită vidului creat de o turbină bypass. Pentru a preveni intrarea lichidului în ventilator în caz de supraumplere, un sistem mecanic de plutire întrerupe fluxul de aer. Astfel, plutitorul blochează canalul de aspirare, iar un sistem de închidere automat poate opri aspiratorul.
Sisteme mecanice de plutire
Atunci când volumul lichidului din recipient crește, sistemul împinge plutitorul în sus până când acesta blochează canalul de aspirare, prevenind supraumplerea și evitând inundarea sistemului de evacuare a aerului.
Sisteme electronice de plutire
Dacă lichidul din recipient ajunge la contactele conductive electrice, aparatul se oprește pentru a preveni supraumplerea.
Cum funcționează pentru murdăria uscată
Un vid este generat în recipient de o turbină bypass, care transportă praful în interiorul recipientului printr-un furtun. Astfel, murdăria este separată sau filtrată printr-un filtru plat sau un filtru cartuș. Pe măsură ce praful se acumulează în filtru, puterea de aspirare scade. Pentru a preveni acest lucru, există modele cu opțiunea de curățare semi-automată sau complet automată a filtrului. Astfel, pentru o scurtă perioadă, se generează un flux de aer care curge prin filtru dinspre partea curată, curățându-l eficient. Datorită designului orificiului de aspirare de pe recipient, murdăria începe să se rotească, iar particulele grele și mari se așază direct pe fundul recipientului, asemenea unui ciclon.
Care sunt beneficiile curățării semi-automate sau complet automate a filtrului?
Atunci când aspiri praf fără a folosi un sac de filtrare, filtrul trebuie curățat regulat pentru a preveni pierderea puterii de aspirare. Multe aspiratoare umed-uscate profesionale sunt echipate cu un sistem integrat de curățare a filtrului, care permite curățarea acestuia într-un mod rapid și eficient, fără efort suplimentar, asigurându-se astfel o performanță constantă și o durată de utilizare mai lungă.
Avantajele curățării automate a filtrului
- Putere de aspirare mare constantă
- Nu este necesară scoaterea filtrului
- Fără contact cu murdăria
- Nu se respiră praf în timpul curățării filtrului
- Fără efort mecanic, de ex.: de la curățarea prafului
- Economisirea timpului de lucru
- Reducerea utilizării incorecte
- Economii de cost, deoarece nu sunt necesari saci de filtrare
- Folosirea completă a întregului volum al recipientului (față de folosirea cu un sac de filtrare)
- Aceasta înseamnă că recipientul nu trebuie golit la fel de des
AP
All-purpose
Prin sistemul de curățare semi-automată Ap a filtrului, utilizatorii pot stabili singuri intervalele de curățare. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul de trei ori în succesiune rapidă atunci când aparatul este pornit – preferabil cu portul furtunului de aspirare închis (curățare puternică).
Funcția Tact pentru clasa de praf L
Tehnologie de curățare cu aer sub presiune
La aspiratoarele umed-uscate profesionale din clasa de praf L, intervalul de curățare a filtrului pentru curățarea automată poate fi setat în două etape. În setarea MIN (3), curățarea are loc la fiecare 60 de secunde, iar în setarea MAX (2), curățarea se realizează la fiecare 15 secunde. Atunci când aspiri lichide sau folosești saci de filtrare, funcția Tact este oprită (1).
Funcția Tact pentru clasa de praf M/H
Tehnologie de curățare cu aer sub presiune
Prin curățarea automată a filtrului, aparatul selectează singur intervalul perfect de curățare a filtrului la aparatele din clasele de praf M și H. O măsurare electronică a presiunii diferențiale decide dacă intervalul de curățare are loc la fiecare 7, 15 sau 60 secunde, sau deloc.
Siguranța este o chestiune de Tact
Ne dorim să contribuim la protejarea angajaților din industria construcțiilor de pericolele prafului fin. De aceea, am dezvoltat o gamă de aspiratoare umed-uscate profesionale, care permit aspirarea direct la sursa prafului, îndepărtând atât praful fin, cât și așchiile. Ultima generație de aspiratoare pentru murdăria uscată și umedă din clasele M și H beneficiază de funcția Tact, care îmbunătățește performanța de curățare.
Ce reprezintă „Tact”? Tehnologie de curățare cu aer sub presiune
Datorită unor funcții avansate, precum noul nostru sistem automat de curățare a filtrului controlat prin senzori (Tact), aspiratoarele umed-uscate profesionale și cele pentru murdăria uscată detectează atunci când filtrul plat pliat necesită curățare. În acest moment, fluxul de aer este inversat pentru o perioadă scurtă, suflând aerul prin filtru. Astfel, utilizatorii pot lucra continuu, fără a pierde puterea de aspirare și fără întreruperi. Acest sistem inovativ permite aspirarea unei cantități mari de praf fără a fi necesară curățarea manuală a filtrului, reducând semnificativ zgomotul atunci când cantitățile de praf sunt mici.
Datorită acestei curățări extrem de eficiente, aspiratoarele Tact sunt ideale atât pentru praf obișnuit, cât și pentru praf periculos. Filtrele au o durată de viață excepțională – acestea trebuie înlocuite doar după ce au aspirat aproximativ 180 kg de praf fin (praf mineral categoria A). Astfel, vă puteți bucura de perioade de lucru mai lungi, fără întreruperi, cu putere constantă de aspirare și protecție sporită împotriva prafului fin.
Sumarul caracteristicilor aparatului
- Întrerupător rotativ central pentru setarea și ajustarea curățării filtrului, pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră
- Conexiune cu furtunul de aspirare în partea superioară a aparatului pentru un volum net crescut și golire ușoară
- Recipient robust cu bară și mâner pentru o durată de viață lungă și manevrare comodă
- Punte carcasă și soluție de fixare pentru trusele de unelte
- Furtun flexibil și spațiu de depozitare cablu de alimentare pentru a fixa diferite furtune în siguranță
- Spațiu de depozitare a duzei pentru locuri dificile și suport pentru unelte, pentru siguranță mărită împotriva pierderii
- Roți din metal mari și robuste pentru mobilitate optimă, chiar și pentru utilizarea în șantierele de construcții
Sumarul caracteristicilor accesoriilor
- Suport unelte cu regulator pentru fluxul de aer și accesoriu din cauciuc pentru compatibilitate optimă cu uneltele electrice
- Duză mare pentru podea cu inserții cu schimbare rapidă pentru utilizări în caz de murdărie umedă și uscată
- Cot ergonomic cu zonă de mâner confecționată din componente moi, pentru activitate de lucru plăcută
- Sistem de prindere îmbunătățit pentru schimbare ușoară, de ex.: de la cot la suportul de unelte
- Prindere tip baionetă rezistentă la murdărie pentru deconectarea ușoară a furtunului din aparat
Aspiratoare pentru murdăria uscată și umedă: clase de praf
Ce înseamnă clasele L, M și H?
Praful este un amestec complex de aer și particule solide de diferite dimensiuni și forme. Compoziția chimică și caracteristicile fizice pot varia semnificativ. Praful este clasificat în clasele L, M sau H folosind aceste variabile în funcție de nivelurile de pericol. Fibrele, precum azbestul și fibrele minerale periculoase (când sunt < 5 µm) pot penetra adânc tractul respirator. Identificarea precisă a claselor individuale de praf este, astfel, importantă pentru a putea selecta aspiratorul potrivit după evaluarea pericolului.
Clasa L
Aspiratoarele din clasa L sunt potrivite pentru aspirarea de praf de lemn ușor, cretă și rigips. Praful din clasa L reprezintă risc moderat. Nu există măsuri de precauție speciale pentru eliminarea acestuia.
Clasa M
Clasa L îmbunătățită. Potrivite pentru aspirarea prafului și murdăriei generate de următoarele materiale: lemn de esență tare, materiale panou, particule de praf de vopsea, ceramică, beton și cărămidă. Clasa M este cea mai mică clasă impusă de lege pentru utilizarea pe șantierele de construcții.
Clasa H
Aspiratoarele din clasa H sunt ideale pentru aspirarea cantităților mari de substanțe atât sigure cât și periculoase/foarte carcinogene, precum praf de azbest, plumb, cărbune, nichel, cobalt, cupru, cadmiu și mucegai.
Gradul de praf
L
Rata de răspândire
≤ 1.0%
Potrivit pentru
- Praf cu valori MAC > 1 mg/m³
Utilizați pentru
- Praf de var
- Praf de tencuială
Gradul de praf
M
Rata de răspândire
< 0.1%
Potrivit pentru
- Praf cu valori MAC ≥ 0.1 mg/m³
- Praf de lemn până la 1200 W/50 l
Utilizați pentru
- Praf de lemn (fag, stegar)
- Particule de praf de vopsea
- Praf ceramic
- Praf din materiale plastice
Gradul de praf
H
Rata de răspândire
< 0.005%
Potrivit pentru
- Praf cu valori MAC < 0.1 mg/m³
- Praf cancerigen (Secțiunea 35 din Ordonanța germană privind substanțele periculoase )
- Praf care conține agenți patogeni
Utilizați pentru
- Tipuri cancerigene de praf (plumb, cărbune, cobalt, nichel, gudron, cupru, cadmiu, etc.)
- Mucegai, bacterii
- Germeni
- Formaldehidă
Gradul de praf
Cerințe speciale: Azbest*
Rata de răspândire
< 0.005%
Potrivit pentru
Praf care conține azbest
Utilizați pentru
Praf de azbest provenit din încălzitoare sau firewall-uri
Gradul de praf
Tipuri de praf exploziv (ATEX zona 22)
Rata de răspândire
Ca și clasa de praf L, M sau H cu cerințe speciale
Potrivit pentru
- Tipuri de praf exploziv din zona 22
Utilizați pentru
- Praf de hărtie
- Praf de făină
Cel mai bun în orice clasă
Performanța unui aspirator depinde întotdeauna de calitatea filtrului său.
Niciodată nu a fost mai ușor să îți alegi echipamentul potrivit. Filtrele sunt codificate prin culori pentru a indica modul lor de utilizare. Filtrul maro este ideal pentru praf de lemn și fibre. Roșu semnifică filtrul HEPA, potrivit pentru protecție maximă. Negru indică cele mai dificile aplicații, iar albastru este pentru utilizare generală. În plus, verde este destinată aspirării prafului uscat și oferă o eficiență ridicată în ceea ce privește costurile.
Filtru cartuș de lemn
Filtrul cartuș se potrivește perfect cu aspiratoarele umed-uscate profesionale cu sistemul de curățare a filtrului tact Tact, echipate cu motor unic de ultimă generație. Cele opt cartușe cu finisaj PTFE sunt extrem de eficiente în captarea prafului de lemn și a fibrelor de orice tip. Acestea sunt certificate pentru clasele de praf M și L, având o rată de separare a prafului garantată de 99,9%.
- Pentru prima dată permite aspirarea prafului din fibre fără sac de filtrare
- Garantează o putere de aspirare mare (fără blocare)
- Rezistent la umezeală și putregai
Clasa de praf: M+ L
Filtru pliat plat HEPA/Safety
Primul filtru H care poate fi curățat pentru aspiratoarele umed-uscate profesionale este disponibil exclusiv la Kärcher. Acest filtru, certificat pentru clasa de praf H, asigură o rată de separare a prafului garantată de 99,995% (HEPA) într-o singură etapă, oferind performanță superioară în condiții de utilizare extremă.
- Potrivit pentru aspirarea de praf periculos și exploziv
- Noul filtru H PTFE este primul filtru H de pe piață ce poate fi curățat. Prin urmare, permite aspirarea de cantități mari de praf fin fără sac de filtrare
- Pentru praful periculos este necesar un set de filtre de siguranță sau un sac de filtrare
Clasa de praf: H
Cel mai nou filtru pliat plat
Avem cea mai bună soluție de filtrare pentru utilizări care creează o cantitate mare de praf, de ex.: sablarea betonului proaspăt sau lucrul cu tonere: filtrul nostru PTFE. Poate fi utilizat în toate modelele NT Tact. Certificate pentru clasele de praf M și L. Rată de separare a prafului garantată: 99,9%.
- Rezistent la umezeală și mucegai
- Și mai eficient din punct de vedere al costurilor, datorită unei durate de viață mai lungi a filtrului
- Garantează o putere de aspirare mare (fără blocare)
Clasa de praf: M+ L
Filtru pliat plat pentru murdărie uscată și umedă
Aceste filtre PES (funcție standard în noile noastre aspiratoare NT Tact) oferă rezultate excelente pentru murdăria umedă și uscată. Certificate pentru clasele de praf M și L. Rată de separare a prafului garantată: 99,9%.
- Rezistent la umezeală și putregai
- Și mai eficient din punct de vedere al costurilor, datorită unei durate de viață mai lungi a filtrului
- Ideal pentru schimbul frecvent între aspirarea de murdărie uscată și umedă
Clasa de praf: M+ L
Filtru pliat plat pentru murdărie uscată
Aceste filtre din hârtie sunt alegerea excelentă pentru utilizările în cazul murdăriei uscate, inclusiv în ceea ce privește prețul. Poate fi utilizat în toate aspiratoarele NT Tact. Certificate pentru clasele de praf M și L. Rată de separare a prafului garantată: 99,9%.
- Putere mare de aspirare la aspirarea prafului fin
- Rată mare de retenție a prafului
- Filtrul trebuie să fie uscat după aspirarea lichidelor
Clasa de praf: M+ L
Praf fin de pe șantierele de construcții
Praful din construcții este un termen general care descrie tipurile de praf care apar frecvent în sectorul construcțiilor. Dacă nu este controlat corespunzător, acest praf poate avea un impact negativ semnificativ asupra respirației și sănătății tale. Aspiratoarele umed-uscate profesionale Kärcher se remarcă prin tehnologia avansată de filtrare, care ajută la controlul prafului din mediul tău de lucru și la protejarea sănătății tale și a celor din jur.
Ce este praful din construcții?
Praful din construcții este un termen general care se referă la tipurile de praf care apar frecvent în timpul lucrărilor de construcție. Acest praf nu este doar o neplăcere – dacă nu este gestionat corect, poate avea efecte dăunătoare asupra respirației și sănătății tale. Expunerea prelungită la anumite tipuri de praf poate duce la boli grave ale plămânilor, inclusiv condiții mortale, și chiar deces.
Deși suntem obișnuiți cu particulele de praf zilnice din atmosferă – cum ar fi celulele de piele umană, fibrele textile sau chiar particulele de meteorit ars – lucrătorii din construcții sunt expuși la praf mult mai periculos.
Există trei categorii principale de praf generat în timpul tăierii, pilirii, sablării sau oricărei alte metode de rupere a materialelor:
Praf de siliciu
Beton, cărămizi, dale, mortar și gresie (cunoscut și ca „siliciu cristalin inhalabil”)
Praf de lemn
Lemn ușor, lemn tare și produse de lemn, precum MDF și placaj
Praf cu toxicitate scăzută
Rigips (ex: în plăcile din rigips), calcar, marmură și dolomit
Aspirare în loc de tuse
Plămânii noștri nu sunt construiți pentru a suporta praful fin. Și în niciun caz volume mari ale acestuia. Aceste volume mari pot fi extrem de periculoase. Bolile pulmonare cronice sunt, prin urmare, numărul 3 în statisticile privind bolile. Tratamentul costă mai multe miliarde de Euro. Cât de mult înseamnă sănătatea pentru dumneavoastră?
Ce tip de praf respir?
- Praful de siliciu și azbest sunt în special periculoase și pot cauza cancer.
- Praful otrăvitor sau carcinogen din plumb, cadmiu, vanadiu sau mangan nu afectează doar plămânii, ci și alte organe precum ficatul și splina. Acest tip de praf se creează în timpul activității de sudare printre altele.
- Praful de lemn (precum praful de stejar și de fag) poate cauza cancer nazal pe termen lung.
- Praful alergenic are origine din plante sau animale și apare în timpul activității de curățenie în sau pe clădirile contaminate cu dejecții ale păsărilor, de exemplu. Sporii de mucegai sau microorganismele pot cauza și reacții alergice.
- Praful fibrinogenic cauzează cicatrizarea țesuturilor și schimbă progresiv compoziția țesutului plămânilor după expunerea frecventă pentru perioade mai lungi. Pneumoconioza, cunoscută și sub denumirea de plămân negru, cauzată de cuarț și azbest este una dintre cele mai prevalente boli ocupaționale recunoscute.
Prevenția este întotdeauna mai bună decât tratamentul
Praful care nu este creat în primul rând nu poate dăuna nimănui. Există multe moduri diferite în care se poate preveni formarea de praf. Și dacă nu putem preveni praful, îl putem capta, aspira sau bloca de la a intra în plămânii noștri cu haine de protecție și măști de praf.
Ce poți face pentru a preveni praful?
-
Aspiră praful de îndată ce se formează. Multe scule electrice au un port pentru conectarea unui aspirator. Aspiratoarele cu prize conectoare pornesc automat când pornește unealta. Folosește întotdeauna un filtru adecvat.
-
Alege metodele de lucru care produc mai puțin praf, de exemplu, activități umede sau ude.
-
Captează praful cu apă, de exemplu, în timpul lucrărilor de demolare și măcinare în exterior.
-
Folosește produse care generează mai puțin praf, de exemplu, pelete de mortar, beton deja amestecat și rigips.
-
Evita producerea inutilă de praf. În loc să mături uscat și să folosești suflante, folosește aspiratoare și mașini de măturat-aspirat.
-
Aranjează și profită de screeningurile privind sănătatea în muncă.
-
Curăță periodic stațiile de lucru, aerisește sălile de lucru suficient și păstrează îmbrăcămintea de lucru curată.
-
Elimină imediat deșeurile, fără a crea praf.
-
Verifică periodic performanța de aspirare a aspiratorului. Curăță sau înlocuiește filtrele, după caz. Folosește aspiratoare cu curățare automată a filtrului pentru o putere de aspirare mare constantă.
-
Poartă îmbrăcăminte de protecție și măști de praf. Deși este folosită în general pentru anumite sarcini ce implică praf, trebuie să porți întotdeauna o mască de praf adecvată, chiar și când impactul prafului nu este atât de mare.