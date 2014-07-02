Siguranța este o chestiune de Tact

Ne dorim să contribuim la protejarea angajaților din industria construcțiilor de pericolele prafului fin. De aceea, am dezvoltat o gamă de aspiratoare umed-uscate profesionale, care permit aspirarea direct la sursa prafului, îndepărtând atât praful fin, cât și așchiile. Ultima generație de aspiratoare pentru murdăria uscată și umedă din clasele M și H beneficiază de funcția Tact, care îmbunătățește performanța de curățare.

Ce reprezintă „Tact”? Tehnologie de curățare cu aer sub presiune

Datorită unor funcții avansate, precum noul nostru sistem automat de curățare a filtrului controlat prin senzori (Tact), aspiratoarele umed-uscate profesionale și cele pentru murdăria uscată detectează atunci când filtrul plat pliat necesită curățare. În acest moment, fluxul de aer este inversat pentru o perioadă scurtă, suflând aerul prin filtru. Astfel, utilizatorii pot lucra continuu, fără a pierde puterea de aspirare și fără întreruperi. Acest sistem inovativ permite aspirarea unei cantități mari de praf fără a fi necesară curățarea manuală a filtrului, reducând semnificativ zgomotul atunci când cantitățile de praf sunt mici.



Datorită acestei curățări extrem de eficiente, aspiratoarele Tact sunt ideale atât pentru praf obișnuit, cât și pentru praf periculos. Filtrele au o durată de viață excepțională – acestea trebuie înlocuite doar după ce au aspirat aproximativ 180 kg de praf fin (praf mineral categoria A). Astfel, vă puteți bucura de perioade de lucru mai lungi, fără întreruperi, cu putere constantă de aspirare și protecție sporită împotriva prafului fin.