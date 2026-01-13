Alte soluții de curățare
Fie că este vorba de mașini cu un singur disc și de lustruire pentru întreținerea suprafeței dure sau soluții pentru sarcini de curățare foarte exigente, cum ar fi pe scări sau scări rulante: celelalte soluții de curățare.
Mașini monodisc
Indiferent ca este vorba de suprafete dure sau covoare textile: la Kärcher veti gasi cu siguranta masina potrivita cu un singur disc. Avem masini pentru toate necesitatile si pentru orice anotimp.
Maşini de lustruit
Atunci cand pantofii lasa urme: masinile de lustruit de la Kärcher fac podelele sa straluceasca din nou. Fiind alimentate cu baterii, acestea pot fi utilizate inclusiv in timpul orelor normale de lucru.
Maşini de curăţat scări şi scări rulante
Curatenie imaculata in cel mai scurt timp: masinile de curatat scari si benzi rulante de la Kärcher ofera rezultate foarte bune in ceea ce priveste curatenia pe scari si benzi rulante, precum si pe pervazurile si glafurile ferestrelor.