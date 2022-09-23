Atenție la utilizarea detergenților acizi

În special în băi, murdăria minerală, cum ar fi depunerile de calcar sau cele de calcar și urină reprezintă o provocare. Acestea pot fi îndepărtate utilizând detergenți acizi, cum ar fi detergenții pentru obiectele sanitare (pH<7) sau folosind soluții de uz casnic, cum ar fi oțetul sau acidul citric. Cu toate acestea, și aici trebuie să se acorde atenție, deoarece gresia și rosturile se comportă diferit atunci când sunt curățate. Pentru că și rosturile de mortar dintre plăcile de gresie sunt minerale, pe măsură ce trece timpul, detergenții acizi atacă rosturile. Pentru a preveni acest lucru, rosturile ar trebui să fie întotdeauna udate înainte de a fi curățate. Dacă rosturile sunt saturate, detergentul acid poate lucra la suprafață fără a pătrunde prea adânc în material.

Sfat profesional: În special în băi, recomandăm curățarea alternativă cu agenți de curățare acizi și alcalini, pentru a ține în permanență sub control orice tip de murdărie care apare. Această procedură împiedică și formarea mucegaiului.