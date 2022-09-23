CURĂȚAREA ROSTURILOR
De obicei, plăcile de gresie sunt relativ ușor de întreținut, dar rosturile sunt deseori neglijate când vine vorba de rutina noastră zilnică de curățenie. Acest lucru poate genera murdărie inestetică sau chiar formarea mucegaiului. Cu câteva sfaturi simple, rosturile din gresie sunt ușor de curățat.
Rosturile necesită o atenție specială
Oriunde există plăci de gresie, veți găsi și rosturi. De obicei, rosturile sunt din mortar și garantează că plăcile individuale sunt bine lipite. Indiferent de tipul de gresie, rosturile diferă fundamental în ceea ce privește compoziția și calitatea suprafeței lor. Datorită suprafeței aspre a acestora, murdăria aderă mai ușor și este mai persistentă decât pe plăcile netede. Deoarece absorb umezeala, rosturile sunt, de asemenea, terenul de reproducere ideal pentru bacterii și mucegai. Prin urmare, acestea necesită o atenție deosebită la curățare.
Ce detergent este potrivit pentru curățarea rosturilor?
Detergenții sunt clasificați în principal în funcție de valoarea pH-ului. Majoritatea agenților de curățare universali sunt ușor alcalini (valoare pH>7), ceea ce înseamnă că murdăria organică, cum ar fi grăsimea sau albumina, poate fi îndepărtată. Acest lucru elimină, de asemenea, sursa de hrană pentru microorganisme. În cazul în care rosturile sunt doar ușor murdare, acestea pot fi curățate cu ușurință folosind soluții alcaline de uz casnic, cum ar fi praful de copt, bicarbonatul de sodiu sau soda. Pentru a face acest lucru, se amestecă una dintre soluțiile de uz casnic menționate mai sus cu apă, în proporție de 3:1, pentru a forma o pastă groasă. Pasta poate fi aplicată apoi pe rosturi, folosind o perie pentru rosturi sau o periuță de dinți. Amestecul trebuie lăsat să acționeze timp de aproximativ 30 minute și apoi trebuie clătit cu apă caldă și șters cu o lavetă curată. Când lucrați cu o perie, pot să se producă stropi, astfel încât trebuie să purtați întotdeauna ochelari și mănuși de protecție.
Atenție la utilizarea detergenților acizi
În special în băi, murdăria minerală, cum ar fi depunerile de calcar sau cele de calcar și urină reprezintă o provocare. Acestea pot fi îndepărtate utilizând detergenți acizi, cum ar fi detergenții pentru obiectele sanitare (pH<7) sau folosind soluții de uz casnic, cum ar fi oțetul sau acidul citric. Cu toate acestea, și aici trebuie să se acorde atenție, deoarece gresia și rosturile se comportă diferit atunci când sunt curățate. Pentru că și rosturile de mortar dintre plăcile de gresie sunt minerale, pe măsură ce trece timpul, detergenții acizi atacă rosturile. Pentru a preveni acest lucru, rosturile ar trebui să fie întotdeauna udate înainte de a fi curățate. Dacă rosturile sunt saturate, detergentul acid poate lucra la suprafață fără a pătrunde prea adânc în material.
Sfat profesional: În special în băi, recomandăm curățarea alternativă cu agenți de curățare acizi și alcalini, pentru a ține în permanență sub control orice tip de murdărie care apare. Această procedură împiedică și formarea mucegaiului.
Curățarea rosturilor cu ajutorul aparatului de curățat cu aburi
Este și mai ușor să curățați rosturile cu un aparat de curățat cu aburi. Aburul este adus la o presiune de până la 4,2 bari și particulele mici de abur sunt propulsate pe suprafețe la 170 km/h. Prin urmare, aburul intră și în structurile fine ale suprafeței, la care textilele și periile nu pot ajunge. Aburul fierbinte în sine desprinde murdăria persistentă și depunerile, iar temperatura ridicată previne în mod eficient formarea mucegaiului. Prin urmare, în cele mai multe cazuri nu trebuie să utilizați deloc detergenți, protejând astfel mediul înconjurător și propriile căi respiratorii. În cazul în care este acumulată multă murdărie minerală, acestea pot fi tratate în prealabil cu un agent de curățare acid, potrivit celor descrise mai sus, iar agentul de curățare cu abur poate fi apoi utilizat în a doua etapă. Cea mai bună modalitate de curățare este utilizarea unei duze de mici dimensiuni și a periei rotunde corespunzătoare sau o perie specială pentru rosturi. Prin urmare, fiecare rost este curățată individual cu mișcări rapide de frecare. Datorită combinației dintre căldură și mecanică, chiar și murdăria fixată în profunzime îndepărtată. În cele din urmă, murdăria desprinsă poate fi ștearsă cu o lavetă.
Îndepărtarea mucegaiului de pe rosturi
În încăperile cu umiditate ridicată, mucegaiul se poate forma cu ușurință, acesta simțindu-se foarte bine pe suprafața aspră, poroasă a rosturilor. Acest lucru nu este doar inestetic, dar poate avea și consecințe asupra sănătății pentru persoanele care suferă de alergii și cele cu sisteme imunitare slăbite. Pentru a îndepărta mucegaiul, puteți utiliza detergenți care conțin alcool sau alcool izopropilic. Pentru a face acest lucru, soluția cu alcool este aplicată pe rosturi cu o perie sau o lavetă, iar apoi se evaporă. Această metodă nu elimină, de obicei petele, deoarece alcoolul nu conține agenți de albire. Dacă doriți să curățați bine rosturile, peroxidul de hidrogen este o soluție testată, la îndemâna tuturor. O soluție de 3% este suficientă pentru a combate în mod eficient sporii de mucegai. Pentru a prelungi timpul de contact, se poate așeza pe rost un prosop de bucătărie înmuiat. După o jumătate de oră, soluția trebuie clătită cu apă suficientă.
Dacă mucegaiul a pătruns deja adânc în rost, singura soluție este înlocuirea materialului. Pentru a evita acest lucru, formarea mucegaiului trebuie prevenită în mod activ. Pentru a face acest lucru, este foarte util să aerisiți camera în mod regulat. Dacă nu sunt ferestre, poate fi util un ventilator de evacuare. De asemenea, vă recomandăm să curățați toate suprafețele umede cu o racletă după utilizarea dușului, pentru a elimina rapid umezeala.
Curățarea rosturilor din silicon
Rosturile din silicon sunt utilizate, de exemplu, între chiuvete și pereții de gresie. Ele sunt mult mai delicate decât rosturile realizate din mortar, ceea ce înseamnă că este nevoie de atenție deosebită la curățarea lor. La utilizarea aparatul de curățat cu abur, nu mai trebuie efectuată nicio altă operațiune, deoarece frecarea mecanică sau utilizarea duzei de presiune poate deteriora rapid suprafața. De asemenea, se poate forma mucegaiul în rosturile de silicon. Dacă mucegaiul a pătruns deja în material, de multe ori este mai economic să înlocuiți rostul decât să îl curățați.