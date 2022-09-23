CURĂȚAREA OGLINZILOR

Îndepărtarea murdăriei persistente

În timp, mai ales în cazul oglinzilor din baie, nu doar substanțe solubile în apă se depun pe oglindă. De multe ori, fixativul și gelul, produsele cosmetice, cum ar fi rujul și rimelul, sau urmele de degete nu pot fi îndepărtate doar cu apă. O lavetă moale și umedă cu puțin detergent pentru vase este foarte utilă. Pur și simplu aplicați detergentul pe oglindă, întindeți-l și clătiți-l cu apă curată.

Ca o alternativă la lichidul de spălare, sunt adecvați și detergenții pentru geamuri sau aparatele de curățat geamuri. Este necesară multă atenție: Din moment ce acest detergent poate ataca și decolora pelicula care reflectă de pe marginea oglinzii, trebuie să aveți întotdeauna grijă să omiteți marginile, dacă este posibil, sau să le uscați temeinic după curățare. Cu toate acestea, cea mai bună opțiune atunci când curățați oglinzile sunt cele în care nu se folosește deloc detergent.