CURĂȚAREA OGLINZILOR
Pete de pastă de dinți, urme de degete, fixativ, praf – tocmai ați curățat oglinda de baie și aceasta este din nou murdară. De asemenea, oglinzile din hol sau din dormitor devin inestetice cu trecerea timpului. Cu aceste sfaturi și soluții la îndemâna tuturor, puteți curăța rapid, ușor și fără urme - fără a utiliza agenți de curățare costisitori.
Oglinzile sunt delicate
O oglindă necesită atenție specială. Acest lucru se datorează alcătuirii sale: este realizată dintr-o foaie de sticlă, un strat de argint sau aluminiu și mai multe straturi de lac. Stratul de argint, care răspunde de reflecție și are margini deschise, precum și stratul de acoperire, îi conferă caracterul fragil. Prin urmare, o oglindă fără ramă se poate schimba în timp dacă, de exemplu, se utilizează detergent inadecvat, dacă picăturile de apă nu pot fi îndepărtate de pe margini sau dacă vaporii de solvenți, cum ar fi soluția de îndepărtare a lacului de unghii, o afectează. Prin urmare, zona muchiei este cea mai fragilă parte a oglinzii. Pentru a vă asigura că nu ruginește pe părțile laterale, cel mai bine este să nu utilizați detergenți atunci când o curățați. Apa și soluțiile simple de uz casnic sunt de obicei suficiente pentru a curăța oglinzile.
Îndepărtarea murdăriei superificiale de pe oglindă
Cea mai mare parte a murdăriei de pe oglinzi este solubilă în apă și poate fi îndepărtată de pe suprafața sticlei prin ștergere sau prin frecare ușoară. Cel mai bine este să o curățați folosind apă caldă. Ce trebuie să faceți:
- Umeziți ușor oglinda cu apă, de exemplu cu o sticlă cu pulverizator sau cu o cârpă umedă. În acest fel, suprafața trebuie să fie întotdeauna doar umedă, dar nu prea udă.
- Apoi ștergeți ușor întreaga oglindă cu o lavetă moale pentru a îndepărta murdăria. Atenție: Nu utilizați fibre aspre pentru a o curăța, deoarece se poate zgâria sticla.
- Apoi, uscați oglinda cu o a doua cârpă (de ex. din bumbac), astfel încât să nu mai rămână urme. Cea mai bună opțiune este să folosiți o lavetă din microfibră, deoarece aceasta nu lasă scame. De altfel, atunci când este curățată cu această metodă, praful nu se depune pe oglindă o perioadă îndelungată de timp.
Atenție: Obiecte și suprafețe delicate
În baie, îndepărtați ustensilele, cum ar fi dozatoarele de săpun sau periuțele de dinți, care sunt adesea depozitate pe rafturi sau chiuvete sub oglindă, înainte de a curăța oglinda, astfel încât apa folosită pentru curățare să nu picure pe ele. În alte încăperi, suprafețele sau pardoselile sensibile la apă care se află sub oglindă trebuie acoperite cu o lavetă, ca măsură de precauție.
Îndepărtarea murdăriei persistente
În timp, mai ales în cazul oglinzilor din baie, nu doar substanțe solubile în apă se depun pe oglindă. De multe ori, fixativul și gelul, produsele cosmetice, cum ar fi rujul și rimelul, sau urmele de degete nu pot fi îndepărtate doar cu apă. O lavetă moale și umedă cu puțin detergent pentru vase este foarte utilă. Pur și simplu aplicați detergentul pe oglindă, întindeți-l și clătiți-l cu apă curată.
Ca o alternativă la lichidul de spălare, sunt adecvați și detergenții pentru geamuri sau aparatele de curățat geamuri. Este necesară multă atenție: Din moment ce acest detergent poate ataca și decolora pelicula care reflectă de pe marginea oglinzii, trebuie să aveți întotdeauna grijă să omiteți marginile, dacă este posibil, sau să le uscați temeinic după curățare. Cu toate acestea, cea mai bună opțiune atunci când curățați oglinzile sunt cele în care nu se folosește deloc detergent.
Curățarea oglinzilor cu ajutorul aparatului de curățat cu aburi
Oglinzile pot fi curățate fără a fi nevoie de detergenți sau de soluții de uz casnic atunci când utilizați un aparat de curățat cu abur. Aburul fierbinte desprinde chiar și murdăria persistentă, fără efort:
- În primul rând, curățați suprafața de sticlă uniform, cu ajutorul duzei de mână și a lavetei din microfibră și desprindeți murdăria prin frecare. În mod alternativ, suprafața poate fi tratată cu abur folosind duza de mici dimensiuni, dacă păstrați o distanță de câțiva centimetri.
- Apoi îndepărtați apa rezultată din aburi folosind o racletă, un aspirator pentru geamuri sau o lavetă din microfibră și ștergeți cu grijă marginile uscate.
Sfat pentru a scăpa de oglinzile aburite în baie
Știm cu toții sentimentul: După duș, oglinzile sunt adesea foarte aburite. Umezeala poate fi aspirată rapid cu ajutorul unui aspirator pentru geamuri. Un alt truc: Țineți pentru scurt timp uscătorul de păr îndreptat către oglindă, până când dispare condensul de pe aceasta.