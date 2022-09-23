ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DE CALCAR DE PE ROBINETE

Detartrarea robinetelor fără unelte

Pentru o operațiune ceva mai rapidă, puteți să îndepărtați depunerile de calcar de pe robinet și fără a-l demonta. Secretul este să înmuiați o lavetă de bumbac, de exemplu o lavetă pentru spălat vase, în oțet sau suc de lămâie și apă și să o înfășurați în jurul robinetului. Lăsați amestecul de oțet și apă să acționeze un timp – sau, în cazul în care depunerile de calcar sunt extrem de greu de îndepărtat, lăsați-l peste noapte. Dacă aveți un balon acasă, îl puteți umple cu un amestec de apă și oțet și îl puteți pune peste robinet pentru a înmuia calcarul. Tehnica aceasta funcționează și cu o pungă mică de plastic. Apoi clătiți robinetul cu apă curată și uscați-l cu o cârpă din microfibră – acesta va fi curat și strălucitor din nou. Dacă în aeratorul robinetului mai sunt particule de murdărie sau de rugină, vă recomandăm să îl desfaceți și să îl curățați temeinic.

Dacă robinetul nu mai prezintă urme de calcar, curățați bine și restul chiuvetei și astfel partea centrală a băii va fi iarăși ca nouă.