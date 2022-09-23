ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DE CALCAR DE PE ROBINETE
Calcarul greu de îndepărtat se poate depune cu rapiditate pe robinetele din baie. Pentru a vă asigura că aceste accesorii strălucitoare își păstrează aspectul și că apa curge fără probleme din robinet, totul trebuie detartrat în mod regulat. Cu ajutorul acestor sfaturi, puteți face acest lucru fără efort.
Îndepărtarea depunerilor de calcar la timp
Calcarul depus pe accesoriile de crom din baie nu este doar inestetic - cu cât este lăsat acolo mai mult timp, cu atât mai greu este de îndepărtat. De asemenea, dacă robinetul este calcifiat, apa curge mai încet din el și împroașcă în toate direcțiile. Chiar mai rău, depunerile de calcar sunt un teren propice pentru bacterii. Dacă beți apă dintr-un robinet cu depuneri de calcar, beți și bacterii. Prin urmare, ar trebui să curățați regulat robinetul și să îndepărtați calcarul cât mai bine, înainte să se formeze un strat gros.
Îndepărtarea depunerilor de calcar de pe robinet: cele mai bune soluții casnice
Dacă apa de acasă este deosebit de dură, vă recomandăm să îndepărtați în mod regulat depunerile de calcar. În acest fel, nu trebuie doar să curățați întregul accesoriu, ci și să îndepărtați cu grijă în mod special depunerile de pe aerator sau de pe dispozitivul de mixare a jetului din baterie.
Ce trebuie să faceți:
- Pentru curățare: Deșurubați aeratorul sau dispozitivul de mixare a jetului de pe robinet manual sau cu ajutorul unei chei fixe. Cel mai bine este să înfășurați o cârpă în jurul robinetului pentru a preveni formarea unor zgârieturi pe metalul prețios în momentul deșurubării.
- Apoi demontați duza în trei părți: Un filtru, o piuliță de racord și o garnitură.
- Puneți toate cele trei părți în oțet sau oțet în esență de oțet timp de aproximativ 15 minute, până când se dizolvă calcarul. Acidul citric are același efect. Pur și simplu dizolvați o jumătate de lingură de pulbere de acid citric în 100 ml de apă caldă și puneți piesele în această soluție.
- După detartrare, clătiți totul cu apă curată și reasamblați.
Detartrarea robinetelor fără unelte
Pentru o operațiune ceva mai rapidă, puteți să îndepărtați depunerile de calcar de pe robinet și fără a-l demonta. Secretul este să înmuiați o lavetă de bumbac, de exemplu o lavetă pentru spălat vase, în oțet sau suc de lămâie și apă și să o înfășurați în jurul robinetului. Lăsați amestecul de oțet și apă să acționeze un timp – sau, în cazul în care depunerile de calcar sunt extrem de greu de îndepărtat, lăsați-l peste noapte. Dacă aveți un balon acasă, îl puteți umple cu un amestec de apă și oțet și îl puteți pune peste robinet pentru a înmuia calcarul. Tehnica aceasta funcționează și cu o pungă mică de plastic. Apoi clătiți robinetul cu apă curată și uscați-l cu o cârpă din microfibră – acesta va fi curat și strălucitor din nou. Dacă în aeratorul robinetului mai sunt particule de murdărie sau de rugină, vă recomandăm să îl desfaceți și să îl curățați temeinic.
Dacă robinetul nu mai prezintă urme de calcar, curățați bine și restul chiuvetei și astfel partea centrală a băii va fi iarăși ca nouă.
Detartrarea robinetelor cu detergent
Dacă doriți să utilizați un detergent în cazul unor depuneri mari de calcar, trebuie să utilizați un detergent sanitar acid (cu pH-ul între 0 și 4) și să curățați cu atenție accesoriile cu un burete moale sau cu o cârpă din microfibră. Manipulați cu atenție agenții de curățare, deoarece particulele abrazive fine pe care le conțin pot zgâria suprafețele delicate din aluminiu și crom.